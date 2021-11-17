Eşi boşanmak isteyince ölmek istedi



Engin ANAK/ALANYAA (Antalya), (DHA) - ANTALYA´nın Alanya ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan adı açıklanmayan adam, 5 katlı apartmanın çatısından atlamak istedi. Kendisini boşluğa sarkıtan kişi, son anda polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Rıza Şenli Apartmanı'nda meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan adı açıklanmayan adam, 5 katlı binanın çatısına çıktı. Polis ve çevredekilerin ikna çabası sonuç vermeyince kimliği belirsiz kişi çatıdan kendisini boşluğa sarkıttı. Polis ekipleri, sarkan kişiyi bir anlık refleksle ellerinden yakalayıp, tekrar çatıya çekti. İntihar girişiminde bulunan kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Engin ANAK

2021-11-17 19:37:57



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