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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin 'kurbağa adamları' Antalya'da yetiştiriliyor

DHA

Türkiye'nin 'kurbağa adamları' Antalya'da yetiştiriliyor


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DENİZLERDE ve ihtiyaç duyulması halinde iç sularda görev alan Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) özel timleri, Türkiye'nin tek eğitim merkezinin bunduğu Antalya´da yetiştiriliyor. Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi´nde uzun süreli teorik ve pratik eğitim alan dalış personeli, su üstü ve su altında her türlü görevi başarıyla yerine getiriyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki DEGAK özel timleri Türkiye'de hem iç sular hem de denizlerde faaliyet gösteriyor. DEGAK özel timleri ve personeli, su altı arama kurtarma, afet durumlarında yardım, olay yeri inceleme başta olmak üzere çok sayıda konuya müdahale edecek şekilde tim bazında veya meslek içi eğitim kapsamında ferdi olarak eğitim görüyor. Tamamı iyi derecede yüzme bilen personelden oluşan DEGAK özel timlerinin personeli, kriminal dalış ve görüntüleme teknikleri gibi özel konularda da eğitim alıyor.
TEK EĞİTİM YERİ ANTALYA'DA
Türkiye genelinde görev yapan DEGAK özel timlerinin eğitim gördüğü tek yer ise Antalya´da bulunuyor. Antalya-Kemer karayolu üzerindeki Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi, DEGAK özel timleri için 'kurbağa adam' yetiştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde Türkiye´deki tek eğitim merkezi. Sahil Güvenlik personelinden DEGAK Özel timinde görev alacaklar belirli eleme aşamalarından geçirildikten sonra bu merkeze gönderiliyor. Burada dalıştan su altında delil toplama ve olay yeri incelemeye, ileri yüzme tekniklerinden tekne ve bot kullanımına kadar birçok alanda özel eğitim alıyor. Kurbağa adamlar, temel kursu tamamladıktan ve zorlu sınavlardan sonra DEGAK özel timlerinde görevlendiriliyor.
Sahil Güvenlik Binbaşı Özdemir Gemici, misyonlarının zorlu hava ve deniz şartlarında en iyi görevi sergilemek olduğunu belirtti. Kurbağa adamlar ve DEGAK timlerinin yetiştirilmesi konusunda büyük titizlik gösterdiklerini belirten Binbaşı Gemici, "Su altında arama ve kurtarma yapan uzman dalış personeli yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Karada teorik ve pratik eğitimleri tamamlayan adaylar ilk olarak havuzda eğitime alınıyor. Havuzdaki dalış eğitimlerinin ardından gerçek deniz şartlarında dalış yapan kurbağa adam adaylarının hızlı ve çevik olmaları hedefleniyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-11-18 09:16:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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