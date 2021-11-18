Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

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Antalya’nın Elmalı ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 500 gram kubar esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Y. ve Ş.Y. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ederek ticaretini yaptıkları ihbarı üzerine 17 Kasım Çarşamba günü şahısların Çaybaşı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 500 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 40 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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