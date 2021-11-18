Çatalca Alaiye Şehitleri anıldı

Alanya Kent Konseyi tarafından her yıl düzenlenen Çatalca Alaiye Şehitlerini Anma Programı, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan’ın eşliğindeki Alanya heyetinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Alanya Kent Konseyi’nin her sene düzenlediği Çatalca Alaiye Şehitlerini Anma Programı çerçevesinde Alanya heyeti, Çatalca’da düzenlenen Alaiye Şehitlerini Anma Törenine katıldı. Törene Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, protokol üyeleri ve Çatalcalılar katıldı. Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Çatalca Şehitler Anıtı’na çelenk sundu.



“Bu mirasa sahip çıkacağız”

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan tören alanında yaptığı konuşmasında, “100. yılında anma etkinliklerine geldiğimiz Çatalca’da, Alaiye şehitlerinin torunları olarak kalabalık bir heyetle buradayız ve Çatalcalılar ile beraber şehitlerimizi anıyoruz. Milletimiz vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır. Alaiye Şehitlerimizin ruhları şad olsun” dedi. Konuşmaların ardından Kuranı Kerim Tilaveti ve dualarla şehitler anıldı.



“800. Yıl heyecanı Çatalca’da da yaşandı”

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Belediye Başkanı Adem Mutat Yücel’in gönderdiği 800. yıl etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan plaketleri Çatalca Kaymakamına ve Çatalca Belediye Başkanına takdim etti.

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