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Sezonun ilk zeytin sıkımında fabrika önlerinde uzun kuyruklar oluştu Orman yangınında 460 bin ağacın zarar gördüğü Manavgat'ta zeytinin rekoltesi düştü

İHA

Sezonun ilk zeytin sıkımında fabrika önlerinde uzun kuyruklar oluştu Orman yangınında 460 bin ağacın zarar gördüğü Manavgat'ta zeytinin rekoltesi düştü

Yılda 30 bin ton zeytinin üretildiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın sonrası 20 bin tona düşen sezonun ilk zeytinleri fabrikalarda yağa dönüştürülmeye başlandı. Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde maliyeti düşürmek için Ziraat Odası'na ait yağ sıkım fabrikasını tercih eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde zeytin hasadı başladı. Yılda yaklaşık 30 bin ton zeytin üretilen ilçede yazın çıkan orman yangınlarında 460 bin ağacın zarar görmesi nedeniyle rekoltenin 20 bin ton olması bekleniyor. Zeytinin kilosu bu yıl kalitesine göre 5 ile 8 lira arasında alıcı bulurken, zeytinden elde edilen sızma yağın 0 ile 0.81 asit oranlı olanı 40 TL’den, 0.81 2 asit oranlı olanı 35 TL’den satılıyor. Diğer fabrikalara göre zeytin sıkım ücretinin kilo başına 2,5 liradan işlem yapılmasından dolayı Ziraat Odası'na ait fabrika önünde yaklaşık 150 araçlık konvoy oluştu. Sabaha kadar sıra bekleyen zeytin üreticileri, üşümemek için ateş yakıp sohbet ederek vakit geçirdi.

“Arkamda 65 kişi daha var”
Yetiştirdiği zeytinleri fabrikaya getiren 78 yaşındaki Mustafa İnci, "Sabah saat 09.30'da geldim. Şu an saat 22.00. Sıra bekliyoruz. Yarın tahminen saat 13.30 gibi sıra gelir. Her tarafta fabrika var, dolu. Ben şu an 83. sıradayım. Arkamda 65 kişi daha var" diye konuştu.

“20 saat bekleyen var”
Zeytin üreticisi Sami Şahingöz, "30 yıllık zeytin üreticisiyim. Zeytin sıktırmak için buradayız. Çok kuyruk var, 20 saattir bekleyenler var. Burada zaman geçirmek için bol bol geziyoruz" dedi.
Çakış Mahallesi'nden zeytin sıkımı için gelen Uğur Ünal ise, "Sabahtan beri arkadaşlar bekliyor, ben de geleli 1 saat oldu. Sabahtan akşama kadar bu sırayı mecbur bekleyeceğiz. Geceyi geçirmek için ateş yaktık, ısınmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Üreticiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük emekle yetiştirdikleri zeytinleri yağ sıkım fabrikalarına getirerek teslim ediyor.
Ardından zeytinler yağ sıkım işlemi için yıkama makinesinde temizleniyor. Yıkama aşamasından sonra öğütücü makineye giren zeytinler, daha sonra homojen halde bekletiliyor. Karışım hale getirildikten sonra 'dekantör' denilen makineye yönlendiriliyor. Karışımın suyu ile posası ayrıştırıldıktan sonra elde edilen yağlar, posalı halde filtre makinesine geçiyor. Hazır hale gelen yağ, müşterilere teslim ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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