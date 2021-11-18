Muhtarlar Futbol Turnuvası’nda çeyrek finalistler belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Muhtarlar Futbol Turnuvası devam ediyor. 16 takımın katıldığı turnuvada çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliği ile ilçelerde görev yapan mahalle muhtarları ile iletişimi güçlendirmek ve kaynaşmayı arttırmak adına düzenlenen futbol turnuvasında 15 ilçe muhtar takımı ve bürokratlardan oluşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Takımı yer aldı. İlk tur eleme maçlarının ardından Muratpaşa, Elmalı, Alanya, Kepez, Manavgat, Kumluca, Gazipaşa, Korkuteli takımları çeyrek finale yükseldi. 8 ilçe muhtarlık takımı 21 Kasım Pazar günü yapılacak maçlarda bir üst tura çıkmak için ter dökecek. Çeyrek final karşılaşmaları, tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak. Lara Asat Su Arıtma Tesisi Futbol sahasında gerçekleşecek Muhtarlar Futbol Turnuvası’nın çeyrek final maç programı şöyle: 13.30 MuratpaşaElmalı, 13.30 AlanyaKepez, 15.00 ManavgatKumluca, 15.00 GazipaşaKorkuteli

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