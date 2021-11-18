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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’e inşaat malzemecileri sitesi yapılıyor

İHA

Kepez’e inşaat malzemecileri sitesi yapılıyor

Kepez Belediyesinin, mülkiyet, imar ve alt yapı desteğiyle ilçeye ikinci bir toplu işyeri daha inşa ediliyor. Hurdacılar toplu işyerinden sonra Kepez ilçesine, inşaat malzemecileri sitesi de yapılıyor.
Kepez Belediyesi, ilk olarak Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin yeni site yapma hayalini gerçekleştirdi. Kooperatifin, Başköy Mahallesi’ne inşaat edeceği toplu işyerinin önce mülkiyet sorunları çözüldü ve imar planı yapıldı. Daha sonra imar parselasyonunu yapılarak, dükkanların imar tapuları verildi. Kooperatif, imar tapularının verilmesiyle toplu işyerinin inşasını başlatabilir hale gelmiş oldu.

“Yeni toplu işyerinin yolları açıldı”
Hurdacılar ve Geri Dönüşümcü esnafının hayalini gerçekleştiren Kepez Belediyesi, mülkiyet, imar ve alt yapı desteği ile İnşaat Malzemecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin de yeni bir site yapmasının önünü açtı. İmar tapuları verilen 180 dükkanlı İnşaat Malzemecileri Toplu İşyeri, Kirişçiler Mahallesi’ne yapılacak. Kepez Belediyesi, toplu işyerinin inşaatı başlamadan önce imar yollarını açarken; bölgeye elektrik ve suyun gelmesini de sağladı. Fen İşleri Müdürlüğü, site içerisinde 5 bin 680 metre uzunluğunda yeni yol inşa etti. Yolların açılmasında 40 bin metreküp toprak alınırken, 62 bin 250 metreküp hafriyat kullanıldı.

“Sözümüzü tuttuk”
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, bürokratlarıyla birlikte açılan yolları inceledi. Başkan Hakan Tütüncü, “Toplu iş yerleri, hem esnafımıza hem de şehrimize iyi gelen projelerden birisi. İnşaat Malzemecileri Sitesi ile alakalı bir toplu işyeri planlaması vardı. Söz verdiğimiz şekilde mülkiyet, imar sorunların ortadan kaldırarak, bu sitenin yapılması konusunda önemli bir adım attık. Bununla da kalmadık. İmar ve mülkiyet problemlerini çözdükten sonra şimdi toplu işyerinin yollarını açıyoruz. Bu tesise, elektrik ve suyu getirerek altyapı ile alakalı eksiklerini tamamladık. Şimdi inşaat malzemecisi çok değerli esnafımız, burada kendileri binalarını yaparak, toplu iş yerlerine kurmuş olacaklar” dedi.

“Bu site, Antalya’nın ihtiyacını karşılayacak”
Tütüncü, verdikleri sözlerin bir bir takipçisi olduklarını belirterek, “Toplu iş yerleri, Antalya için çok önemli demiştik. İşte bu noktada başardığımız işlerden bir tanesi de iftarla ifade etmeliyim ki, Antalya'nın yeni inşaat malzemecileri sitesidir. Bu site, Antalya ya çok uzun yıllar yeterli olacak kapasiteye sahip. Bu iş yeri; esnafımıza sanayicimize ve Antalyalılara hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Toplu işyeri, bölgeye değer kazandıracak”
Şehrin merkezinden kırsala doğru bir büyümenin söz konusu olduğunu belirten Başkan Hakan Tütüncü, “Kepez de, bu büyümenin en hareketli ve en hızlı yaşandığı yerlerden birisi. Bu anlamda inşaat malzemecileri sitesi gibi toplu iş yerleri merkezden uzak bölgelere daha fazla imkan, daha fazla değer katıyor. Toplu işyeri gibi yatırımlar aslında bölgeye katma değer sağlayan işler. Neresinden bakarsanız bakın faydalı, çok önemli bir iş yaptığımızı ifade etmeliyim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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