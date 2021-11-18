Antalyalı gazeteciler ve OSB sanayicileri Kişisel Gelişim Buluşması’nda bir araya gelecek AGC’nin ‘Kişisel Gelişim Buluşmaları’ serisinin ilk konuğu Serdar Kuzuloğlu

Antalyalı gazeteciler ve Antalya OSB sanayicileri, Teknoloji Yazarı Serdar Kuzuloğlu’nun ‘Korona virüs Sonrası Dünya ve Değişen Dünyada Medyanın Konumu’ başlıklı söyleşisinde buluşacak.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş ve Yönetim Kurulu, bir yandan ziyaretleri kabul ederken öte yandan seçim sürecinde vadettikleri projelerini hayata geçiriyor. AGC Yönetim Kurulu, ilk protokolünü Antalya Organize Sanayi Bölgesi ile imzaladı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalyalı gazetecilerin bölgenin eğitim, kültürel ve sportif alandaki imkanlarından istifade edebileceğini, kurumlar arası işbirliğini önemsediğini ve basına verdiği değeri ifade ederek maddi manevi destek sözü verdi.



AGC tarafından yapılan duyuruda, Antalya OSB ile imzalanan proje kapsamında “Kişisel Gelişim Buluşmaları” düzenleneceği, ilk konuğun Teknoloji Yazarı M. Serdar Kuzuloğlu olacağı açıklandı. “İnternet Ekipler Amiri” olarak da tanınan, kendine has üslubu, farklı bakış açısı ve yeni nesil medya konusundaki yetkinliğiyle alanında en çok tercih edilen isimlerinden olan Serdar Kuzuloğlu, “Korona virüs Sonrası Dünya ve Değişen Dünyada Medyanın Konumu” başlıklı sunumu ile AGC ve Antalya OSB sanayicileri ile bir araya gelecek. 24 Kasım akşamı Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasından bulunan Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek söyleşide Antalyalı gazetecilerin yanı sıra Antalya OSB sanayicileri ve Akdeniz İletişim Fakültesi’nden akademisyenler de yer alacak.



“Kişisel gelişimi önemsiyoruz”

Kişisel gelişimi önemsediklerini belirten AGC Başkanı İdris Taş, “Gazetecilik gibi zor bir mesleği ifa eden meslektaşlarımızın iş yaşamlarıyla ilgili sorunlarına kayıtsız kalmıyor, çözümleri konusunda bir meslek örgütü olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için çabalıyoruz. Bunun yanı sıra üyelerimizin kişisel gelişimlerini de önemsiyoruz. Sosyal hayatın, iş hayatı kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu düşünceyle “Kişisel Gelişim Buluşmaları” adıyla, alanında yetkin isimleri zaman zaman değerli meslektaşlarımızla buluşturacağız. İlk olarak ünlü bir isimle, M. Serdar Kuzuloğlu ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Konferans Salonu’nda bir araya geleceğiz” diye konuştu.



“Güçlü basın güçlü şehir”

Bir şehrin güçlü olması için o kentteki sivil toplum kuruluşlarının güçlü olması, sivil toplum kuruluşlarının güçlü olabilmesi için de özellikle yerel ve bölgesel basının hür, bağımsız ve güçlü olması gerektiğini belirten Başkan Ali Bahar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Antalya basınına elimizdeki imkanlar minvalinde destek olmaya çalıştık. AGC’nin yeni dönem Başkanı Sayın İdris Taş ve ekibi ile desteğimizi bir kat artıracak güzel bir iş birliğine imza attık. Bu kapsamda hem Antalyalı gazeteci dostlarımızın hem de sanayicilerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağını umduğumuz bir eğitim etkinliğine ev sahipliği yapacak olmaktan son derece mutluyuz” dedi.

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