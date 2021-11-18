Üretim tesisinde 4 günde 13 bin alabalık öldü



Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'da, Manavgat Irmağı kenarındaki üretim tesisinde, 4 günde 13 bine yakın alabalık ölümü meydana geldi. Tesis yetkilileri, barajlardan ırmağa yeterli su bırakılmadığı için ölümler olduğunu söyledi.

Balık ölümlerinin, Oymapınar ve Manavgat barajlarından elektrik üretimi için su toplanması amacıyla ırmağa yeterli su bırakılmamasından kaynaklandığı iddia edildi. Irmaktaki su sıcaklığının artması ve oksijen miktarının azalması nedeniyle alabalık ölümleri olduğunu belirten tesisin işletme sorumlusu Ahmet Özel, 2016 yılında da benzer durum meydana geldiğini belirtti.

OKSİJEN PROBLEMİ

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden yardım istediklerini belirten Ahmet Özel, "Burada yaşanan sorun; ırmakta suyun kesilmesidir. Cumartesi ve pazar gününden itibaren su akmıyor. Balıklar oksijen problemi yaşıyor. Ölümler meydana geliyor. Geçtiğimiz 4 günde 1213 bin balık öldü. Sayamadığımız daha fazlası da var, kafeslerde görüyoruz" dedi.

Balık ölümlerini engellemenin tek yolunun, barajlardan ırmağa yeterli miktarda su verilmesi olduğunu kaydeden Özel, "Ama genellikle hafta sonları kesinti yapılıyor. Şu anda 3 gündür doğru dürüst su akmıyor" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-11-18 13:32:12



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