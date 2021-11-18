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Antalya'da, 'Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu'

DHA

Antalya'da, 'Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu'


İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ULUSLARARASI toplantı, teşvik gezisi, konferans, kongre, etkinlik ve destinasyon düğünü gerçekleştiren sektör temsilcileri, Antalya'da düzenlenen 'Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu'nda (International MICE&Wedding Forum-IMWF) bir araya geldi.
Türk Hava Yolları ana partnerliğinde, Antalya'da 5 yıldızlı 1 otelde gerçekleştirilen foruma, 25 ülkenin MICE ve düğün planlayıcılarının yanı sıra uluslararası zincir otellerle hava yolu şirketlerinin temsilcileri katıldı. Inventum Global ve International MICE&Wedding Forum kurucu ortağı Bünyat Özpak, IMWF'yi beş yıl önce kurduklarını belirterek, kongre, düğün ve etkinlik alanında önemli faaliyetlerde bulunduklarını söyledi. Türkiye'nin en çok turist ağırlayan ülkeler arasında olduğunu anlatan Özpak, "Son yıllara kadar hep aynı pazarlara odaklandık. Ciddi başarılar da elde ettik ama dünyada yolcu gönderen çok daha fazla ülke var. Biz de yolcu, grup düğünü üreten ülkeleri getirip farklı özelliklerimizi gösterdik. Hindistan'ı düğün, kongre ve konferans alanında Türkiye'ye kazandırdık" dedi.
HİNT DÜĞÜNLERİ İÇİN UÇUŞLARIN AÇILMASI GEREKİYOR
Düğün turizmi ve grup organizasyonlarının dünyada trend olmaya başladığını vurgulayan Özpak, "Foruma, Paris Hilton'un düğününü yapan acente, Hindistan çıkışlı 75 milyon dolarlık düğün yapan acenteler katılıyor. Dünyanın en iyilerini, seçme acenteleri getirdik. Hint düğünleri de yapıyoruz. Salgın olduğu için Hindistan'a uçuşlar kapalı. Hint düğünleriyle ilgili çok talep alıyoruz. 2022'ye teyit ettiğimiz, bütçesi milyon dolarlık düğünler var. Nisan, mayıs ve farklı tarihlere aldığımız düğünler var. Direkt uçuşlar olmazsa yolcularımızı aktarmalı getireceğiz. Uçuşlar açılır, vize kolaylığı sağlanırsa bir yılda 40-50 Hint düğünü yapabiliriz. Her birinin 3 milyon dolar olduğunu düşünsek bile belirli bir ciro yapar" diye konuştu.
Özpak, Hindistan'ın düğün üretme kapasitesinin 40 milyar dolar olduğunu belirterek, bu pastadan daha fazla pay alabilmek için doğru hamleler yapmanın önemine dikkat çekti.
Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy ise programda düğün, toplantı, seminer, kongre ve turizmin yanı sıra salgın sonrası tüketici alışkanlıkları ve turizmdeki yeni trendlerin ele alınacağını belirtti. Ersoy, çevreci yeşil etkinlik yönetimi, salgının sosyolojik etkileri, etkinlik yönetimi ve teknolojinin öneminin anlatılacağını da söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-11-18 16:56:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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