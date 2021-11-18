Şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut için mevlit okutuldu

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Hakkari’nin Şemdinli İlçesinde 9 yıl önce bölücü terör örgütü ile silahlı çatışmada şehit düşen, Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut’un ölüm yıldönümü nedeniyle, mevlit okutuldu.

Uncalı şehitler mezarlığında düzenlenen törene Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ile İl Jandarma komutanlığında görevli 20 rütbeli personel katıldı. Başta Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut olmak üzere tüm şehitler için dualar okundu. Mevlidi Şerif sonrası tüm misafirlere Şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut hayrına İkramlarda bulunuldu.

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