Antalya’da 2 cep telefonunu çalan zanlılar tutuklandı

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Antalya’da bir kişiye ait 2 adet cep telefonunu çalan şahıslar, yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine müracaat eden N.E., Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesinde 2 adet cep telefonunun çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ve iş yerlerine ait görüntüleri inceleyen ekipler, olayı C.Y. ve A.Ç.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Yakalanan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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