ALKÜ, şiddetle mücadele projesine ortak oldu

'İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme' projesinin tanıtım töreni Ankara'da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın da katılımıyla gerçekleşti.

Adalet Bakanlığı, Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ve 7 bölgeden 22 devlet üniversitesi iş birliğiyle dünyaya örnek olacak projeyi başlattı. Ankara’da gerçekleşen toplantıda Bakanlık, toplumsal uzlaşıyı tesis etmek, hukuk uyuşmazlıkları dışında kalan akrabalık, komşuluk, aile, işyeri, okul, üniversite gibi sosyal ilişkilerden kaynaklı ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne destek olmak için HEGEM Vakfı ve 27 devlet üniversitesinin katımlıyla “İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Geliştirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi” protokolünü imzaladı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın da imzaladığı bu anlamlı protokole göre; ALKÜ, 27 ilde planlanan projenin kurumlar bazında pilot bölgesi olarak seçildi. 10 yıl devam edecek İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi ilk etapta 27 ilde başlatılacak ve bir yıl içinde 81 ilde yaygınlaştırılacak.

İnsan hakları ve şiddetle mücadele bilincinin önemine dikkat çeken Rektör Kalan, “İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Geliştirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi” içinde yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

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