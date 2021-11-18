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Antalya'da 'Türkiye- Kore Dostluk Ormanı' için ilk fidanlar toprakla buluşturuldu

DHA

Antalya'da 'Türkiye- Kore Dostluk Ormanı' için ilk fidanlar toprakla buluşturuldu


Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Güney Kore Büyükelçiliği ile Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) iş birliğinde 'TürkiyeKore Dostluk Ormanı'na fidan dikim töreni düzenlendi.
Gebiz Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dikim törenine; Güney Kore Büyükelçisi Won Ik Lee, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, Antalya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Fuat Nur, kurum amirleri ile çok sayıda kişi katıldı.
Büyükelçi Won Ik Lee, büyükelçilik olarak 'TürkiyeKore Dostluk Ormanı' oluşturulması için fidan dikim etkinliğine katılmaktan onur duyduğunu dile getirdi. Ağustos ayında, Antalya'da çıkan orman yangını nedeniyle zarara uğrayanlara, Güney Kore Cumhuriyeti adına 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Won Ik Lee, Türkçe olarak "Unutmayın Kore halkı yanınızda" dedi.
130 BİN FİDAN BAĞIŞI
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye ve Kore kadın voleybol takımlarının çeyrek final maçı dolayısıyla orman yangınlarından, Kore halkının haberi olduğunu belirten Won Ik Lee, "Fidan bağışlama kampanyası başlatıldı. Birçok Koreli, Kore voleybol takım kaptanı Kim Yeon Koung adına 130 bin fidan bağışı yaptı. Orman yangınlarından en çok etkilenen bölgelerden biri Antalya'da, Kore halkı tarafından bağışlanan fidanlarla 'KoreTürkiye Dostluk Ormanı' oluşturmak için etkinlik düzenledik" diye konuştu.
Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ise "Bugün burada Kore halkı ile Türk halkı bir araya geldi. Bir güzelliği paylaşıyor. Umarız ki bu dünya ülkelerine örnek olur. Kore kadın voleybol milli takım kaptanının önderliğinde böyle bir çalışmanın başlaması aslında sporun ne kadar önemli olduğunu, sporcunun ahlaklı ve faziletli olduğu takdirde nelere kadir olduğunu biliyoruz" dedi.
ÇEKUD Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik de "Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) 2020 raporuna göre Türkiye, en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada ise 4'üncü sırada yer almaktadır. Aynı zamanda orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 6'ncı sıradayız. Orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında yer almak, ÇEKUD olarak bu sürece katkıda bulunmak mutluluk verici. Bu yıl, 28 Temmuz'da başlayıp 17 gün süren ve hepimizi derinden üzen Türkiye tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadık. Bu süreçte 54 ilde yaklaşık 300 orman yangını çıktı. Söndürme çalışmalarına 6 binden fazla personelle ve on binlerce gönüllüyle müdahale edildi ve yangınlar söndürüldü ancak 11 kahramanımız şehit düştü. Görev şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu. 
KORE MİLLİ TAKIMININ KAPTANINDAN MESAJ 
Törende, Kore'de kampanyanın başlamasını sağlayan Kore Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Kim Yeon Koung'un da mesajı okundu. Koung, mesajında, "Kore halkının Türkiye'ye bağışladığı 130 bin fidanın 6 şehirde 'KoreTürkiye Dostluk Ormanı' oluşturulmak için kullanıldığını duydum. Böylesine anlamlı bir iş birliğine az da olsa katkım olduğu için çok minnettarım. Orman yangınlarının neden olduğu hasarın en kısa sürede onarılmasını ve herkesin sağlıklı bir günlük yaşama dönmesini umuyorum. Antalya'daki 'KoreTürkiye Dostluk Ormanı'nın açılış töreni için yürekten tebriklerimi sunuyorum" dedi. 
Büyükelçi Won Ik Lee ile ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, birlikte ormanın ilk fidanlarını dikip, can suyunu verdi. Etkinlikte Kore'deki kampanyada toplanan 130 bin fidanın 30 bini ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen 30 bin ve hayırseverlerin bağışladığı 4 bin fidan olmak üzere toplam 64 bin fidan, 30 hektarlık alana dikildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-11-18 17:45:44

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