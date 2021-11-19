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Büyükşehir Kemer’de bir projeyi daha hayata geçiriyor Kapalı Otopark ve Pazar Alanı için çalışmalar başladı

İHA

Büyükşehir Kemer’de bir projeyi daha hayata geçiriyor Kapalı Otopark ve Pazar Alanı için çalışmalar başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, turizmin önemli merkezlerinden biri olan Kemer’e kazandıracağı Kapalı Otopark ve Pazar Alanı Projesi’nde kazmayı vurdu.
Kemer’e adına yakışır bir meydanın ardından şimdi de modern bir pazar yeri ve otopark kazandıracak olan Antalya Büyükşehir Belediyesi düğmeye bastı. İhalesi gerçekleştirilen, 3 bin metrekarelik alana inşa edilecek Kemer Kapalı Otopark ve Pazar Alanı Proje alanında hafriyat çalışmaları başladı.

3 bin metrekarelik alan
Kemer’in önemli bir ihtiyacına cevap verecek proje kapsamında 3 bin metrekarelik alanın üzeri saç kenet kullanılarak kapatılarak, gölgelik ihtiyacı karşılanacak. Kemer Merkez Mahallesi 491. Sokak üzerinde hayata geçirilecek proje ile alanın hem kapalı pazar yeri hem de otopark olarak kullanılmasına imkan sağlanacak.

130 araçlık park yeri
Yapılacak çalışma ile alan, vatandaşların daha iyi hizmet alacağı bir yapıya dönüşecek. 158 pazar yeri alacak şekilde planlanan alan pazar olmadığı zamanlarda 130 araç park edebilecek şekilde düzenlenecek. Alanda ayrıca bisiklet ve motosiklet park alanları bulunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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