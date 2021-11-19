Uluslararası Antalya Gitar Festivali, müzikseverlerle buluştu

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali, 10’uncu kez müzikseverlerle buluştu.

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’nin düzenlendiği 10’uncu Uluslararası Antalya Gitar Festivali, başladı. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşen açılış konserine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de konseri ilgiyle takip etti.

Konser öncesi, Başkan Uysal, bir çalışmanın 10’uncusunun yapıyor olmanın çok değerli olduğunu söyledi. Tek bir müzik enstrümanı üzerine 10 yıldır bir festivali sürdürüyor olmanın ayrıca anlamlı olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Bizlere, vergileriyle bunu yaşatan Muratpaşalı dostlarımıza, komşularımıza çok teşekkür ediyorum. Özel bir teşekkürü de en başından beri festivalimizin sanat yönetmenliğini yapan Sayın Ahmet Kanneci’ye sunuyorum” diye konuştu.

ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği Başkanı Yıldırım Şimşek ise “İçimizdeki o güzel duyguları, romantizmi yok etmek için karabasan gibi çökülmüş bir ortamda yaşıyoruz. Ama inatla biz o karabasana yenilmiyoruz. Yenilmeyenler için, burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

10’uncu Uluslararası Antalya Gitar Festivali’nin açılış konserinde Fatma Parlakol ve Alper Es, Semih Sarıhan, Çavgın Çınkıt sahne aldı. Gitar ve kemana büyüleyici sesiyle eşlik eden Parlakol’un seslendirdiği Türk halk müziği şarkılarına Türkan Şoray Kültür Merkezi’ni dolduran müzikseverler de eşlik etti. Konser, uzun süre ayakta alkışlanırken Başkan Uysal, müzisyenlere günün anısına çiçek ve plaket takdim etti.

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