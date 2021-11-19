Akseki Gümüşdamla içme suyu hattında kış hazırlığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki ilçesi Gümüşdamla Mahallesi içme suyu ishale hattında kış mevsimi öncesi bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Akseki İlçesi’nde kış mevsimini sorunsuz olarak karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kış öncesi hazırlık bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Gümüşdamla Mahallesi’nde içme suyu isale hattı elden geçirilerek, sorunlar bölümler yenilendi. İçme suyu isale hattının HES regülatörü bölgesindeki dereden geçen ve selden hasar gören kısımları onarıldı.

İsale hattının bakımını da yapan ekipler, benzer sorunlara karşı tedbir amacıyla dere yatağında zorlu ve yoğun bir mesai ortaya koyarak taş duvarlar inşa etti ve içme suyu hattını selden etkilenmeyecek şekilde koruma altına aldı.

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