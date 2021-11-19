Manavgat’ta uyuşturucu şüphelisi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde esrar maddesi taşıyan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Side turizm bölgelerinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda S.Y. isimli şüpheli,15 gram kubar esrar maddesi ile yakalandı. Şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.