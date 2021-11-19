Antalya Hayvanat Bahçesi’nde ara tatil yoğunluğu Paşa isimli papağan çocukların ilgi odağı oldu Aygül Arsun: "Çocuklar büyük bir mutluluk yaşıyor"

Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan ve içinde 140 türde bin 600 hayvanı barındıran Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı okulların ara tatile girmesi nedeniyle ziyaretçi akınına uğruyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı yoğun günler yaşıyor. Okulların tatile girmesiyle birlikte ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşandı. 570 dekar alan üzerine kurulu olan hayvanat bahçesi, yaklaşık 140 türde 1600 hayvana ev sahipliği yapıyor. Hayvanat bahçesinde en fazla ilgi çeken hayvanların başında midilli atları, kaplanlar, zebralar, şempanzeler, kangurular, aslanlar, yılanlar, kaplumbağalar ve kuş türleri geliyor.



Çocuklarda doğa bilinci artıyor

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Aygül Arsun, çocukların doğa bilincinin arttığını ifade etti. Çocuklarda evcil türde olan hayvanlara karşı yabancılaşma olduğunu söyleyen Aygül Arsun “Çocuklar evcil hayvanlara karşı yabancılık çekiyorlar. Evcil hayvanlarla ilk defa karşılaşan çocuklar büyük bir mutluluk yaşıyor. Çocukların bu mutluluğunu görmek bizleri de sevindiriyor” dedi.



Paşa ilgi odağı oldu

Hayvanat Bahçesi içerisinde bulunan “Paşa” isimli ara papağanı ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Çocuklar ve yetişkinler özel oluşturulan alanda rengârenk tüyleriyle dikkat çeken ara papağanıyla fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiriyor. Çocuklar veterinerler gözetiminde kafeslerinden çıkarılan tavşanları da severek hayvanlara dokunmanın ve onları sevmenin mutluluğunu yaşıyor.



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