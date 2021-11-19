Minikler, düdük çalıp dövizlerle haklarını anlattı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi kreş öğrencileri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yürüyüş yaptı. Küçük öğrenciler, öğle saatlerinde geldikleri belediye hizmet binasında düdük çalıp taşıdıkları dövizlerle haklarını büyüklere anlattı.

20 Kasım, çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için 1989’da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin imzalanmasıyla birlikte ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ olarak ilan edildi. Her 20 Kasım’da çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi kreşleri, bu yıl farklı etkinliğe imza attı.

“Çocuğuz hakkımız var”

Hafta boyunca, Muratpaşa Belediyesi’nin Dutlubahçe, Konuksever, Ermenek, SoğuksuBayındır ve Çağlayan mahallelerinde bulunan kreşlerde, öğretmenleri çocuklara sahip oldukları hakları anlattı. Ardından kreşlerde dövizler hazırlandı, “Çocuğuz hakkımız var” yazılı taçlar yapıldı ve belediyenin 5 kreşinden öğrenciler öğle saatlerinde belediyenin ana hizmet binasına bir araya geldi.

Öğretmenlerinin eşlik ettiği küçük öğrenciler, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın makamından Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne birimleri tek tek dolaştı. Düdüklerini çalarak dikkatleri üzerlerinde toplayan çocuklar, taşıdıkları dövizlerle sahip oldukları hakları büyüklere anlattı. Öğrencilerin, belediyede son durağı ise Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı’nın makamı oldu.



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