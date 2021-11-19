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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CW Enerji’den GES atağı

İHA

CW Enerji’den GES atağı

CW Enerji, otomotivden tekstile, gıdadan mobilya sektörüne kadar hemen her alanda faaliyet gösteren firmalara güneş enerji santrali kurmaya devam ediyor. Yağız Tekstil firmasıyla da iş birliği yapan CW Enerji, firmanın çatısına güneş enerji santrali kurdu.
CW Enerji, hız kesmeden firmaların çatısını güneş enerji santrali (GES) ile donatarak, geleceğe yaşanabilir ve temiz bir dünya bırakma hedefiyle yol almaya devam ediyor. CW Enerji, iplik üretiminde faaliyet gösteren Yağız Tekstil firmasıyla da el sıkıştı ve firmanın çatısına güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, fabrika çatısına GES kuran işletme sayısının gün geçtikçe arttığını söyledi. Bugüne kadar birçok firmanın çatısına güneş enerji santrali kurduklarını ifade eden Yılmaz, “Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Yağız Tekstil firmasıyla iş birliği yaptık. İş birliğimiz çerçevesinde, çevreci ve insan odaklı yaklaşımla hareket eden firmanın çatısına 3716 kWp gücünde güneş enerji santrali kuruldu. Anahtar teslim projemizde 395 Wp gücünde 9408 adet güneş paneli kullanıldı” dedi.
Günümüzde firmaların yeşil dönüşüme ağırlık verdiğini dile getiren Yılmaz, buna bağlı olarak fabrika çatılarına kurulan güneş enerji santrallerinin arttığına dikkat çekti.
“Firmalar tasarruf ediyor, GES’e ilgi artıyor”
Güneş panellerinin hem fosil yakıtlara bağımlılığı azalttığını hem de firmaların elektrik faturalarından tasarruf elde etmelerine imkan sağladığını belirten Yılmaz, “Güneş enerjisi çevre kirliliğine yol açmaz ve en temiz enerji kaynağıdır. Ayrıca doğaya zarar vermez ve tükenmeyen bir kaynaktır. Firmalar GES ile kendi elektriğini üretmeye başlar ve paneller sayesinde tasarruf elde edebilir. Hatta tüketimden fazla enerji üretiliyorsa, bu enerji bir gelir kaynağı da olabilir” diye konuştu.
Yılmaz, artık firmaların güneş enerji santrallerinin avantajlarının farkına vardığını dile getirerek, bu nedenle, GES yatırımlarına olan ilginin arttığını da sözlerine ekledi.

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