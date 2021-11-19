Alanya’da Güney Mahallesi’nden Gözübüyük’e yeni bağlantı yolu

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri batı mahallelerindeki yollarda bakım, onarım ve genişletme çalışmasına devam ediyor. Çalışma kapsamında Güney Mahallesi’nden Deveci Beleni ve Salağacı Mevkii güzergâhından Gözübüyük Mahallesi’ne yeni bağlantı yolu açıldı.

Alanya Belediyesi tarafından aralıksız süren yol çalışmaları kapsamında, Güney ve Gözübüyük Mahalleleri Deveci Beleninde gerçekleştirilen yol çalışması ile birbirine bağlandı. İki mahalleyi kuzeyden Güzelbağ yoluna bağlayan yeni yol çalışması bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

“Kentin dört bir yanında çalışmamız var”

Batı mahallelerinde kesintisiz ulaşım için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “İlçe genelinde yol ve altyapı noktasında aralıksız olarak çalışma yürütüyoruz. Merkezden yaylalara, doğudan batıya her noktada bir çalışmamız var. Amacımız vatandaşlarımıza alt ve üstyapısı ile konforlu bir kentte yaşamanın mutluluğunu verebilmek. Bu yönde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.