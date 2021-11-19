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Ekim ayı döviz kurlarına göre yüzde 50 indirimli tatil kampanyası

DHA

Ekim ayı döviz kurlarına göre yüzde 50 indirimli tatil kampanyası


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ve sektör firmalarınca 2022 yılı için ekim döviz kuru üzerinden 'Erken değil tam zamanı' sloganıyla yüzde 50 indirimli, aralık sonuna kadar geçerli erken rezervasyon kampanyası başlatıldı. Kampanyadan, en az 10 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.
TÜRSAB'ın, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki otelde düzenlediği '2021 Turizm Kongresi'nin açılışı öncesinde, 'Erken değil tam zamanı' sloganıyla iç turizme yönelik '2022 Erken Rezervasyon Kampanyası'nın tanıtımı yapıldı. Tanıtıma TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TTYD Başkanı Oya Narin, TÜRSAB İç Turizm İhtisas Başkanı Mete Vardar ve turizm acentesi temsilcileri katıldı. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, hem yurt içi hem yurt dışı açısından 2020 ve 2021 yıllarına değinerek, "Ülkemize çok ciddi talep var. 2022 yurt dışı rezervasyonlara bakıldığında da ciddi bir hareketlilik var. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde şu anda ekim kurlarına göre belirlenmiş erken rezervasyon fiyatları üzerinden yüzde 50'ye varan indirimler ve çok ciddi iptal avantajları sunuluyor" dedi.
ARALIK SONUNDA BİTİYOR
Aralık ayı sonuna kadar erken rezervasyon kampanyalarından yararlanılmasını tavsiye eden Bağlıkaya, "Hem uygun fiyata hem istedikleri yerde hem istedikleri dönemde tatil yapma imkanı sunacak. 'Erken değil tam zamanı' diyorum ve vatandaşlarımızı mümkün olan en kısa sürede rezervasyonlarını yapmaya davet ediyorum. Zira aralık ayından sora yeni kurlara göre belirlenmiş yeni fiyatlar, yurt dışı pazarındaki hareketlilikten dolayı fiyatların yukarı doğru gelme ihtimali olabilir. Dolayısıyla daha uygun tatil yapabilmeleri için şimdiden rezervasyonlarını yapmaları gerekiyor" diye konuştu.
'10 MİLYON CİVARINDA ERKEN REZERVASYON BEKLİYORUZ'
Erken rezervasyon için geçen senenin pandemi nedeniyle iyi örnek olmadığına, erken rezervasyon kampanyalarının sezon sonuna kadar devam ettiğine işaret eden Bağlıkaya, "Çünkü hem yurt dışı talep limitliydi hem yurt içindeki talep kapanma ve kısıtlamalar dolayısıyla belli dönemlerde limitliydi. 2022'yi 2019'la kıyaslamak lazım. Dolayısıyla bir de bunun üstüne insanların tatil özlemini eklemek lazım. Ciddi bir hareketlilik bekliyoruz, 10 milyon civarında erken rezervasyon bekliyoruz" dedi. 
Pandemi sürecinde tatil özleminin ciddi artış gösterdiğini anlatan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "2022 yılının yurt dışından gelen turist açısından daha iyi bir yıl olacağı beklentilerimizi de denklemin içine alırsak vatandaşlarımızın istediği yerde istedikleri tarihlerde uygun fiyatta tatil yapabilmeleri ancak erken rezervasyon kampanyalarıyla mümkün. Bu toplantının asıl amacı da vatandaşlarımızın önümüzdeki dönem rezervasyonlarını erken yapmalarının faydaları noktasında dikkatlerini çekmek. Zira yurt dışından gelecek yüksek talep, sezon yaklaştıkça uygun fiyatlı tatil yapma olanağını ortadan kaldıracaktır. Bu gerçeklikten hareketle bu yılki kampanya sloganımızı, 'Erken değil tam zamanında' şeklinde belirledik" diye konuştu. 
'KAMPANYA HEYECAN VERİCİ'
TTYD Başkanı Oya Narin de erken rezervasyon kampanyasının pandemiden sonraki dönem için 2022 için en heyecanlı ve en önemli çıkış noktası olduğunu söyledi. Sektör olarak, küresel büyük krizden sonra yeniden turizm hamlesi gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlatan Narin, tatilseverlerin erken rezervasyon kampanyasına katılmasının, uygun fiyatta herkese tatil fırsatı yaratacağını dile getirdi.
TÜRSAB İç Turizm İhtisas Başkanı Mete Vardar ise sektörün hep beraber büyük kampanya başlattığını belirterek, özellikle 2022 yılı için erken rezervasyonun çok daha önemli olduğunu vurguladı. Gelecek seneyle ilgili beklentilerin çok yüksek fiyatlar olduğunu ve daha da yükselecek gibi gözüktüğünü anlatan Vardar, talebin de çok yüksek olduğunu açıkladı. Şu an Türkiye'de otellerdeki tatilcilerin yüzde 10'unu iç pazarın oluşturduğunu ve bu oranı yüzde 25'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Vardar, "2022 yılı da bunun için bir sınav gibi gözüküyor" dedi.
1000 TL'LİK TATİLE 500 TL FIRSATI
'Erken değil tam zamanı' kampanyasıyla bugün 1000 TL olan otel fiyatının yüzde 50 indirimle 500 TL'ye indiğini dile getiren Mete Vardar, "Bugün alırsanız böyle ama sezonda bin TL'lik oteli bin 500 TL'ye alma durumu oluşabilir. Erken rezervasyon kampanya süreci mart ayı sonuna kadar sürecek. Nisan ayı sonuna kadar da sürebilir ama ekim ayı kurlarına göre belirlenen bu kampanya, aralık ayı sonuna kadar geçerli. Ekim ayı kurlarına göre bugün yaklaşık yüzde 20 fark var ve sonrasındaki süreçte bu fiyat farkı çok daha yukarı çıkacak. Bu yıl erken rezervasyon kampanyasından yararlanacak kişi sayısının 10 milyonu aşacağını düşünüyorum" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-11-19 16:29:38

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