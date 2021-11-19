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Beşiktaş Alanya’da Ligin 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Alanya’ya geldi.

İHA

Beşiktaş Alanya’da Ligin 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Alanya’ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Gazipaşa Alanya Havalimanına indi.
Beşiktaşlı futbolcuları taraftarlar havalimanı önünde tezahüratlarla karşıladı.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Milli ara öncesinde Trabzonspor'a evinde 21 mağlup olan Beşiktaş, topladığı 20 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. Siyahbeyazlı ekipten 1 puan fazlası olan Aytemiz Alanyaspor ise 5. sırada yer alıyor.

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