Beşiktaş kafilesi Antalya´da

Yücel BULUT / GAZİPAŞA, (Antalya), (DHA) Spor Toto Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Antalya´nın Gazipaşa ilçesine geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, saat 17.15'te Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Beşiktaş kafilesini havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Pandemi önlemleri kapsamında taraftarın futbolcularla temasına izin verilmedi. Beşiktaş kafilesi takım otobüsüne binerek maçın oynanacağı Alanya ilçesine doğru hareket etti.
Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kafilenin havalimanından görüntüleri
- Taraftarların tezahüratları
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT
2021-11-19 18:36:26
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