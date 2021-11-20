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'Maliyetlere göğüs gerecek gücüm var' deyip ekmek fiyatına zam yapmadı kapısında kuyruk oldu Geçen sene "Fırıncılar giremez' pankartı asan fırıncı, bu kez 'ekmeğimle oynamayın' pankartı asıp fiyatı düşürdü 5 ekmekte 1 ekmek kar eden vatandaş durumdan memnun

İHA

'Maliyetlere göğüs gerecek gücüm var' deyip ekmek fiyatına zam yapmadı kapısında kuyruk oldu Geçen sene "Fırıncılar giremez' pankartı asan fırıncı, bu kez 'ekmeğimle oynamayın' pankartı asıp fiyatı düşürdü 5 ekmekte 1 ekmek kar eden vatandaş durumdan memnun

Antalya'nın Serik ilçesinde ekmeğe zam yapılmasına tepki gösteren fırıncı, 8 ay önce başlattığı kampanyaya devam ederek, 250 gram olan ekmeği 2 lira 25 kuruştan satınca müşteriler de fırın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Daha önce de fırıncıların kendi gruplarından çıkarmasından dolayı 'fırıncılar giremez' afişi asan Özkan Okatan, bu kez de dükkanına 'ekmeğimle oynamayın' afişi astı.

Zam yapmadı, tepki gördü
Serik ilçesinde 'Maliyetlere göğüs gerecek gücüm var' deyip etmek fiyatına zam yapmayan fırıncı ekmeği adeta yok satıyor. Ekmeğe hem zam yapmayan hem de 'ekmeğimle oynamayın' afişi asarak meslektaşlarına mesaj gönderen Özkan Okatan, "Biz kampanyamıza devam ettiriyoruz. 8 ay önce sürdürdüğümüz istikrarlı gidişi sürdürmeye devam ediyoruz. Ekmek bizde 2.25 lira ve gramajı aynı 250 gram. Biz daha önce başlattık bu kampanyayı. Çünkü halkımıza söz verdik. 5075 kuruş geriden geleceğiz diye. Sözümüzün arkasındayız ve sözümüzü tutuyoruz. Her şeye göğüs gerecek gücümüz var çok şükür" dedi.
Diğer meslektaşlarının ekmeğe uyguladığı zam hakkında konuşan Okatan, " Ben onların düşüncesini bilmiyorum. Düşüncelerine zaten katılmıyorum. Benim için halkın düşüncesi önemli. Onlar da beni takdir ediyor. Gördüğünüz gibi müşterilerimiz hiç eksik olmuyor. Biz bu istikrarlı gidişatımızı devam ettireceğiz. 8 ay önce 260 gram ekmek 1.75 liraydı. Şimdi ise 250 gram ekmek bizde 2.25 lira. Müşterilerimizin hepsi memnun hepsiyle aile gibi olduk, takdirini topladık" dedi.
Daha ucuz ekmek almayı tercih ettikleri için bu fırına gelen vatandaşlardan Fahri Erdoğan, "Burada ekmek 2.25 onun için geliyoruz. Bizim için 5 ekmek aldığımız zaman 2 ekmek farklı oluyor" dedi.
Selami Arslan ise "Ekmek şu hayat şartlarında en büyük olay. Bu iş yerinin vatandaşın yanında olması gerçekten bizi sevindiriyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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