Antalya'da, ağaçta 4 kedi ölüsü bulundu



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 4 sokak kedisi, incir ağacının altında ve dalında ölü bulundu. Darbe sonucu öldüğü tahmin edilen 4 kedi, incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çaybaşı Mahallesi'ndeki iş yeri çevresinden gelen kotü koku üzerine mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 3'ü incir ağacı altında, 1'i dalında olmak üzere 4 kedi ölüsü bulundu. Bunun üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeye gelerek inceleme yaptı. Darbe sonucu öldüğü tahmin edilen 4 kedi, incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-11-20 10:49:46



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