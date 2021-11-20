Büyükşehir'in ücretsiz tuzak desteği sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, örtü altı üretimde bitki zararlılarıyla mücadele üreticilere destek olmak için ilçelerde yapışkan tuzak dağıtımı yapıyor.

Örtü altı üretimde bitki zararlılarıyla mücadelede pestisit uygulamasını (zirai ilaç) azaltmak için bioteknik mücadeleyi destekleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, mavi ve sarı yapışkan tuzak desteği sağlıyor. İlçe ilçe gezen Büyükşehir’in Ziraat Mühendisleri üreticilere hastalık ve zararlılarla mücadele eğitimi verdikten sonra sera ve bahçelerde inceleme yapıp nasıl bir mücadele yapılacağını anlatıyor.



Sarı ve mavi tuzak dağıtılıyor

Çalışma kapsamında 7 ilçede yüzlerce çiftçiye ulaşan ekipler, sera beyaz sinek, yaprak galeri sinekleri, thrips ve yaprak bitleri gibi zararlılarla mücadelede kullanılan sarı ve mavi tuzaklardan dağıttı. Son olarak Kumluca ilçesinde örtü altı sebze üretiminde kullanılması için bin adet mavi ve 3 bin adet sarı yapışkan tuzağın 57 çiftçiye dağıtımı yapıldı.



Çiftçiler bilgiledirildi

Zararlı sinekleri yakalayarak pestisit kullanılmadan yapılan bir zirai mücadele şekli olan sarı ve mavi yapışkan tuzaklar Kumluca’da dönüme 10 adet olmak toplamda 450 dönüm örtü altı sebze alanlarına asıldı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Mühendisleri seraları dolaşarak çiftçileri yapışkan tuzaklar, bitki besleme ve bitki hastalıkları konularında bilgilendirdi.

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