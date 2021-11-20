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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizmde nitelikli istihdama katkı 18 farklı branşta eğitim verilecek

İHA

Turizmde nitelikli istihdama katkı 18 farklı branşta eğitim verilecek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, turizm sektörünün ihtiyacı olan ara eleman yetiştirilmesi amacıyla yeni bir eğitim programına başlayacaklarını açıkladı. Program yiyecek ve içecek, konaklama ve seyahat, güzellik ve saç bakım, büro yönetimi ve sekreterlik başlıklarında 18 branşta gerçekleştirilecek.
Başkan Uysal, Türkiye’nin 10 milyar dolar üzerinde gelir elde ettiği yegane sektörlerin başında turizmin geldiğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre yılın üçüncü çeyreğinde turizm gelirlerinin 11 milyar 395 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirten Başkan Uysal, bu gelirin yüzde 78’inin yabancı ziyaretçilerden elde edildiğine dikkat çekti. Başkan Uysal, sektörün, aynı zamanda, 1 milyondan fazla kişiye doğrudan istihdam sağladığını dile getirdi.

Nitelikli istihdam
Başkan Uysal, covid19 nedeniyle sektörün yaşadığı daralmada hem mevcudu korumak hem de yeni yeni gündeme gelen yatırımlarla oluşacak personel ihtiyacına cevap verebilmek için niteliğin ön plana çıktığını kaydetti. Başkan Uysal, nitelikli personel için de yaygın eğitim faaliyetlerinin son derece önemli olduğunun altını çizdi.

4 başlık 18 branş
Başkan Uysal, bu amaçla turizm sektörüne yönelik ara elaman yetiştirme programını başlattıklarını açıkladı. Ümit Uysal, programın yiyecek ve içecek, konaklama ve seyahat, güzellik ve saç bakım, büro yönetimi ve sekreterlik başlıklarında 18 branşta gerçekleştirileceğini söyledi.
Buna göre, konaklama ve seyahat hizmetleri başlığında, ön büro, rezervasyon, tur animatörü, meydancı, kat hizmetleri, santralist ve bagaj taşıyıcısı kursları açılacak. Yiyecek ve içecek hizmetlerinde ise otobüs hostesi, pastacı çırağı, içecek servisi, servis görevlisi, servis ve bar komisi, bulaşıkhane görevlisi kursları gerçekleştirilecek. Büro yönetimi ve sekreterlik başlığında ise 177 saatten oluşacak danışma görevlisi kursu, güzellik ve saç bakım hizmetlerinde ise tırnak süsleme, protez tırnak ve cilt bakımı kursları düzenlenecek.
Kurslar Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleriyle (ASSİM) birlikte belediyenin diğer kurs merkezlerinde düzenlenecek. Ücretsiz olacak kurslar için başvuru takvimi Muratpaşa Belediyesi’nin resmi internet sitesinde kısa bir süre içinde açıklanacak.

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