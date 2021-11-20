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Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali'

DHA

Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali'


Ahmet ACAR/ DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'nde, Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali' düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği tarafından '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' dolasıyla Patara Antik Kenti'nde yapılan festivale; Kaş Belediye Başkanı Vekili Salih Usta, Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin, Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gülşen Çoşanöz, minik şefler öğrenciler ve davetliler katıldı.
BARIŞ GÜVERCİNİ UÇURULDU
Patara Antik Kenti'ndeki festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi Türkçe ve İngilizce okundu ve gökyüzüne barış güvercinleri uçuruldu. İzmir Yorglass Barış Çocuk Orkestrası, barış şarkılarından oluşan konser verdi. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Sanatçısı Doç. Dr. Leyla Bayramoğulları flüt dinletisi sundu. Çocuk piyanist İpek Nisa Göker, piyano dinletisi gerçekleştirdi.
ANTALYA PİYAZI VE BÖREĞİ HAZIRLADILAR
Festivalde Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, çocuklara 'Hocadan Düdüklü Tencerenin Mitolojik Öyküsü'nü anlattı. Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası konserinin ardından milli şef Doğa Çiftçi, Antalya'nın meşhur serpme fıtır böreğini sundu. Şef Hüseyin Kayır da globi tatlısı sunumu yaptı. Milli şeflere, minik şefler de eşlik etti. Minik şefler, Antalya'nın piyazını, serpme böreğini ve avokado salatasını hazırlayıp, ikram etti.
MİNİK ŞEFLER KEP TAKTI
Festivalde gerçekleştirilen etkinliklerde Antalya'dan Anna Rus Bale Okulu öğrencileri, bale gösterisi yaptı. Kaş Belediyesi Yörük Türkmen Halk Oyunları ekibi, Teke yöresi oyunlarını oynadı. Daha sonra minik şefler törende kep takıp, sertifikalarını aldı. Festivalin sonunda Rixos Sungate Çocuk Dansları ekibi gösteri yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi, gösterisinin ardından davetlilerin festival şarkısını söylemesiyle etkinliğin ilk günü sona erdi.
'GELECEĞİMİZ OLAN  ÇOCUKLARIMIZA YATIRIM YAPIYORUZ'
Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gülşen Çoşanöz, "'Patara Yılı'nın son günlerinde yurdumuzun çeşitli köşelerinden ve yurt dışından gelen çocuklarımızla 'Dünya Çocuk Günü'nü kutluyoruz. Ülkemizin tanıtımına fayda sağlayacağına inanıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza yatırım yapıyoruz. Onlarla ülkemizi çok daha ileri seviyelere çıkaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık da  "Likya Birliği binası dünyanın ilk demokratik meclis binasıdır. TBMM tarafından restore edildi. Dünya tarihinin en mükemmel demokrasisi, benim topraklarımda Patara'dadır. Bugün aramızda bulunan minik kardeşlerimiz bir gün milletvekili olur. Meclis toplantısını burada yaparlar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2021-11-20 17:38:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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