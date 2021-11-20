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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

İHA

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor’un 10’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ghezzal’ın yerden içeri çevirdiği topa kale önünde oluşan karambolde Kenan vuruşunu yaptı. Kaleci Serkan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
14. dakikada sağ taraftan Efecan’ın ortaya çevirdiği topa ön direkte Babacar’ın direkt vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 10
24. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Pjanic’in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada Davidson’un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Efecan’ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ersin oyun alanına çeldi.
40. dakikada Vida’nın hatalı pasında ceza yayı önünde topla buluşanEmre Akbaba kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Alper Ulusoy VAR’a danışarak ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Volkan Ahmet Narinç xx,
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Juanfran xx, Awaziem xx, Mevlja xx, Tayfur Bingöl xx, Fatih Aksoy xx, Umut Güneş xx, Efecan Karaca xx, Davidson xx, Emre Akbaba xx, Babacar xxx
Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Milunovic, Fer, Buluthan Bulut, Efkan Bekiroğlu, Novais, Diedhiou, Eduardo, Candeias
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Welinton xx, Vida xx, Umut Meraş xx, Josef xx, Ghezzal xx, Atiba xx, Pjanic xx, Larin xx, Kenan Karaman xx
Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Montero, N’koudou, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Teixeira, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: Babacar (dk. 14) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Efecan Karaca, Bülent Korkmaz (Teknik Direktör) (Aytemiz Alanyaspor), Ghezzal (Beşiktaş)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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