Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 20 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sol taraftan Umut Güneş’in içeri çevirdiği topu arka direkte Davidson kontrol etti. Davidson’un sert şutunda meşin yuvarlak önce üst direğe daha sonra yan direğe çarparak kaleci Ersin’de kaldı.

76. dakikada ceza sahası içine girer girmez Alex Teixeira’nın plase şutunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan çeldi.

90+4. dakikada savunmadan atılan pasta Beşiktaş yarı sahasında topla buluşan Diedhiou’nun ceza sahası içerisine girip, kaleci Ersin’i geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 20



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Volkan Ahmet Narinç xx,

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Juanfran xx, Awaziem xx, Mevlja xx, Tayfur Bingöl xx, Fatih Aksoy xx (Novais dk. 83 ?), Umut Güneş xx, Efecan Karaca xxx (Fer dk. 88 ?), Davidson xxx (Candeias dk. 82 ?), Emre Akbaba xx, Babacar xxx (Diedhiou dk. 72 xxx)

Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Milunovic, Buluthan Bulut, Efkan Bekiroğlu, Eduardo

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Welinton xx, Vida xx, Umut Meraş xx, Josef xx, Ghezzal xx (Güven Yalçın dk. 86 ?), Atiba xx (Can Bozdoğan dk. 46 x), Pjanic xx (Teixeira dk. 46 x), Larin xx, Kenan Karaman x (N’koudou dk. 60 x)

Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Montero, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Babacar (dk. 14), Diedhiou (dk. 90+4) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Efecan Karaca, Bülent Korkmaz (Teknik Direktör), Juanfran (Aytemiz Alanyaspor), Ghezzal (Beşiktaş)

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