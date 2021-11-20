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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçının ardından

DHA

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçının ardından


Sergen Yalçın: Camiamızdan ve taraftarımızdan özür diliyorum
Bülent Korkmaz: Takım olarak, bu oyuncuların eseridir
Engin ANAKCeren ŞAHİN / ALANYA (Antalya), (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 13´üncü haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş maçının ardından her iki takımın teknik direktörü  mücadeleyi değerlendirdi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Sezon başında ciddi hedeflerimiz vardı. Maalesef bu hedeflere çok ulaşamadık. Özellikle Şampiyonlar Ligi´nde bir heyecanımız vardı. Ligde de iyi bir kadro kurduk, geniş bir kadromuz var ancak takım olarak beklentinin çok altında bir performans sergilediğimizin de farkındayız ve bu durum bizi çok üzüyor. Ben camiamızdan ve taraftarımızdan özür diliyorum, aldığımız sonuçlardan, oynanan oyundan, verilen mücadeleden, istek ve arzudan dolayı. Sahada maalesef 11 oyuncuyla başlıyoruz, 15-16 oyuncuyla maçı bitiriyoruz. Birçok hamle yapıyoruz, değişiklik yapıyoruz, oyunu değiştirmek ve kurtarmak adına ama maalesef yaptığımız hiçbir şey tutmuyor. Bir türlü doğru şeyler ortaya çıkmıyor ama bugün oyunsal anlamda da maalesef dibe vurduk. Daha önce oynanan oyunlarda en azından istek, kazanma arzusu gibi birçok şey varken bugün oyunsal anlamda da dibe vurduğumuzu düşünüyorum, hedefin çok altında kaldığımızı düşünüyorum. O yüzden biz çok üzgünüz ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık ben göreve başlayalı 2 sene oldu herhalde, 2 seneden beri var gücümüzle çalışıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen futbolda bunlar olmuyor. Bazen beklentilere cevap veremiyorsunuz. Beklentinin çok gerisinde kalıyorsunuz. Bazen sonuçlar ve skorlar istediğiniz gibi gitmediğinde sorumlu tabi ki ben oluyorum doğal olarak. Çünkü buranın sorumlusu benim. O yüzden bir an evvel toparlanmak gerekiyor diye düşünüyorum, ayağa kalkmak gerektiğini düşünüyorum. Oyuncuların buna cevap vermesi gerekiyor. Çünkü oynayan oyuncular. Onların daha sağlam durması gerekiyor, daha fazla mücadele etmesi gerekiyor, enerjilerinin yüksek olması gerekiyor, çok daha fazla kazanma arzusu olması gerekiyor. Maalesef bunların çok altındayız. O yüzden bugün aldığımız sonuçlardan dolayı üzgünüz" diye konuştu.
"BU KADAR ÇARESİZCE KENARDA OTURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"
Bir gazetecinin Beşiktaş´ın performansının nasıl düzeleceği konusundaki sorusunu da yanıtlayan Yalçın, şöyle dedi:
"Bu günkü oyun ve mücadelenin bir açıklaması yok, önce onu söyleyeyim. Maalesef bugün ile ilgili `şöyle oldu, böyle oldu´ diyemiyorum. Çünkü hiçbir şey olmadı. Yani hiçbir şey yapmadık. Her konuda çok aşağıdaydık. O yüzden bugünkü maçın açıklamasını fazla yapamıyorum ama genele baktığımızda iyi oyunlar oynadığımız, iyi mücadele ettiğimiz, kazanmaya yakın olduğumuz oyunlar da oynadık. Bir iki şanssızlıktan dolayı kaybettik ama bugün dediğim gibi hem psikolojik olarak hem oyunsal anlamda hem de sonuç anlamında artık dibe vurduğumuz akşam bu akşamdı. Yani bu kadar kenarda talihsizce oturduğumu hatırlamıyorum herhalde 2 seneden beri. Bu kadar çaresizce oyunu izlemek zorunda kaldım kenarda. O yüzden çok üzgünüz ve çok da söyleyecek bir şey bulamıyorum, kusura bakmayın."
"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUZ"
Geçen sezonda da sıkıntılar yaşandığı, fakat bunların aşıldığı, ligde 25 hafta kaldığını söyleyen Yalçın, şampiyonluk hakkında ise "Şu anda o bölümü konuşmanın bir manası yok bence. Çok uzağı konuşmuş oluruz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz durum gerçekten kötü, iç açıcı bir durum değil. Takım olarak, oyuncu grubu olarak bu kadar motivasyonu düşük, bu kadar oyundan uzak, mücadele etmeyen bir oyuncu grubu. Bunun nedenlerini biz araştırıyoruz ama sebebini ben de bilmiyorum. Bunun açıklamasını ben yapamam, bunu söyleyeyim öncelikle. Bu kadar çaresiz bir oyun. Yani kenarda bu kadar çaresiz oturan bir teknik ekip, oyuncu değişikliği yapıyoruz, oyunu değiştirmeye çalışıyoruz ama sahadan maalesef cevap alamıyoruz. O yüzden bugün çok açıklamalık bir oyun olmadı bizim için. Yani özür diliyorum sizlerden de çok bir şey söyleyemiyorum oyun ile ilgili. Çünkü ortada bir oyun yoktu. Bir şey söylemem için ortada oyun olması gerekir. Bugün için herkesten özür diliyoruz" yanıtını verdi.
BÜLENT KORKMAZ: DÜŞÜNDÜĞÜMÜZÜ YAPTIK
Maçı değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz şöyle dedi:
"Takım olarak, bu oyuncuların eseridir. Onlara teşekkür ediyorum. Beşiktaş´ın maçlarını seyrederken, hem şampiyonlar ligi hem de lig maçlarını, artı yönleri çok. Çok yetenekli oyuncuları var. Çok özel oyuncuları var. Tabi önlem almak veya adam adam oynamak çok zor. Biz özellikle merkezde alanı kapatmaya çalıştık. Ceza sahası içerisinde de stoperlerimizle birebiri iyi oynamamız lazımdı. Bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra ikinci topu alıp bağlantılı pasla hücuma çıkmak istedik ki, düşündüğümüz taktik anlayışını hücumda da savunmada da yaptık" dedi.
Sarı kart gördüğünün hatırlatılması üzerine Korkmaz "Ben ikinci gol pozisyonu ile ilgili konuştum. `Niye ofsayt verdiniz?´ dedim ki Efecan´ın da ayağına değmedi top. Onun açıklamasını yaptı. Açıklamadan sonra sarı kart gösterdi" dedi.
Sahada neler olduğunun tekrar sorulması üzerine Korkmaz, "Onu hocadan öğrenebilirsiniz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Sergen Yalçın konuşması
-Bülent Korkmaz konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAKCeren ŞAHİN/
2021-11-20 22:53:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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