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Ebru, engelini dans ve okçulukla aştı

DHA

Ebru, engelini dans ve okçulukla aştı


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 13 yaşında omurilik iltihabı nedeniyle felç geçiren, doktorların 2 ay ömür biçtiği Ebru Akköz (35), verdiği mücadele ile yaşama tutundu. Tekerlekli Sandalye Dans Türkiye Şampiyonası'nda dereceler elde eden, kendisini okçulukta da geliştiren Akköz, "Avrupa'da ülkemizi temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Kadın ve engelli olarak 'Ben de varım', 'Ben de başarabiliyorum' demek istiyorum" dedi.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doğan Ebru Akköz, babasının tayininin çıkması üzerine Hatay'a yerleşti. 13 yaşında omurilik iltihabı sonucu felç kalan Akköz, doktorların 2 ay ömür biçmesine rağmen hayat mücadelesinden vazgeçmedi. Akköz, yoğun fizik tedaviyle önce emeklemeye, ardından sol bacağını az da olsa kullanmaya başladı. 2019 yılında Antalya'da devlet memuru olarak göreve başlayan Akköz, yoğun fizik tedavisine devam etti.
Akköz´ün hayatı, fizyoterapistinin yönlendirmesiyle tekerlekli sandalye branşında dans eden bedensel engelli AbdülkadirNezihe Ünal çiftiyle tanışmasıyla değişti. Geçen yıl Ünal çifti gibi para dansa başlayan Akköz, 2021 Tekerlekli Sandalye Dans Türkiye Şampiyonası'nda Class2 Kadınlar Freestyle'da 2'nci, Kadınlar Latin, Duo Freestyle ve Duo Latin branşlarında 3'üncülük elde etti. Farklı branşlara da yönelen Akköz, okçuluğa başladı.
'OT ATMAK DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KADAR KOLAY DEĞİL'
Ebru Akköz, para dans yaparken okçuluk videoları izleyip etkilendiğini belirterek, "Ben de yapabileceğimi düşündüm. 'Neden ben de yapamayayım' dedim. Bir kadın olarak hem de engelli bir kadın olarak yapabileceğim kanısına vardım ve okçuluğa başladım. Ok atmak düşündüğümüz kadar kolay değil. Fakat bir yerden sonra başaracağıma inanıyorum. Hedefi vurdukça daha çok rahatlıyorum. Şimdilik başlangıç aşamasındayım" dedi.
'KENDİMİZE İNANDIĞIMIZ ZAMAN ENGELİMİZ ENGEL DEĞİL'
Her şeyin insanın kendisine inanmasıyla başladığını belirten Akköz, "Kendimize inandığımız zaman engelimiz aslında bizi çok engellemiyor. Ülkemizin şartlarında fiziki durumlardan engelleniyoruz. Fakat kendimizi engellemediğimiz zaman birçok şeyi başarabileceğimizi görüyoruz. Ülkemizde bunun örnekleri çok var. Çok göz önünde olmadıkları için bilgimiz yok. Başarabileceğimi ve birçok şeyi atlatabileceğimi biliyorum. Çünkü çok zor durumlardan bu hale geldim, daha da iyi durumlara geleceğime inanıyorum" diye konuştu.
'ÖNCELİĞİM İLK GÖZ AĞRIM'
Birinci olma hayali kurduğunu söyleyen Akköz, "Öncelikle ilk göz ağrım olan para dans kategorisinde Türkiye'de birinci olmak istiyorum. Birincilik elde edip Nezihe ve Abdulkadir arkadaşlarımla beraber Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Avrupa'da ülkemizi temsil edip İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Okçulukta da dereceye girip, yurt dışında ülkemizi tanıtmak istiyorum. Bir kadın ve engelli olarak 'Ben de varım', 'Ben de başarabiliyorum' demek istiyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-11-21 11:05:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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