Dokuma’ya ‘kurtuluş’ anıtı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dokuma’ya ‘kurtuluş’ anıtı.

İHA

Dokuma’ya ‘kurtuluş’ anıtı.

Kepez Belediyesi, eski Dokuma Fabrikası’nın tölye binasının bir duvarını aslına uygun şekilde yeniden yaptı. Başkan Hakan Tütüncü, bu hatıra duvarın, DokumaPark Projesi’nin bitiriliş anıtı olduğunu belirterek, “Dokuma Projesini tamamladık. Bu tabloya, anıt duvarla imzamızı attık” dedi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Dokuma Fabrikası, azmimizle, iyi niyetimizle hiç kimsenin olmadı, hiç kimseye peşkeş çekilmedi ve Dokuma Antalyalıların oldu. Dokuma’yı, gerçek sahibi olan Antalyalılara iade ediyoruz" sözleriyle 30 Ocak 2015’te fabrika yerleşkesinin kapılarını yeniden Antalyalılara açmıştı. Başkan Hakan Tütüncü, bu tarihten itibaren Antalya’nın dinamiklerinin katkısıyla fabrika yerleşkesini, şehrin akciğeri ile kültür ve sanat adası haline getirecek olan projeleri yapmaya başladı.

“Endüstriyel miras geleceğe taşındı”
Bu projeler yapılırken, Antalya’nın endüstriyel mirası olan Dokuma Fabrikası alanında hiçbir bina yıkılmadı, tek bir ağaç bile kesilmedi. Aksine güçlendirme çalışmalarıyla binaların ömrü uzatılırken, ağaç ve bitki dikimleriyle yerleşkenin yeşil örtüsü artırıldı. Proje çalışmaları, yerleşkenin imar planında park alanı olan fabrika binası ile çevresini kapsayan ve ‘DokumaPark’ adı verilen 238 dönümlük kısmında gerçekleştirildi.

Dokuma, kültür, sanat ve müzeler adası oldu
Başkan Tütüncü, şehrin ortak aklıyla yerleşke içerisindeki tüm binaları, bilim, kültür, sanat ve eğitim projeleriyle yeniden işlevlendirdi. Fabrikası binası Antalya Bilim Merkezi ile Anadolu Şehitler Müzesi’ne, trafo binası Cemil Meriç Kütüphanesi’ne, işçi yemekhanesi Dokuma Sanat Galerisi’ne, memur yemekhanesi Dokuma Çalışanları Emekliler Lokali’ne, kreş Anadolu Oyuncak Müzesi’ne, müdür lojmanı Yeşilçam Müzesi’ne, fabrika ambarları Antalya Otomobil Müzesi’ne, misafirhane 1974 Oteli’ne dönüştürüldü. İşçilerden toplanan paralarla inşa edilen Dokuma Camii restore edilirken, işçi eğitim salonu ise kadınlara yönelik spor merkezi haline getirilecek.

Yıkılan binalara anıt duvar
Başkan Tütüncü, Dokuma Fabrikası’nın sadece atölye binası ile lojmanlarını yeni bir proje ile şehre kazandırmadı. Çünkü bir önceki belediye yönetimi tarafından fabrikanın bu hatıraları yıkılmıştı. Yıkılan atölye binasının hatırası da anıt bir duvarla yaşatılıyor. Binanın bulunduğu alanın üzerine atölye binasının ön duvarının bir bölümü yapıldı. Önceki yönetim tarafından 488 dönümden oluşan Dokuma İplik Fabrikası yerleşkesinin üst kullanım hakkının 49 yıllığına ihalesiz bir şekilde verilmesine atıfta bulunmak amacıyla da, atölye duvarı yıkılmış bir görünümde inşa edildi. Fabrikanın mesai başlangıç, bitiş ile öğle yemeği saatlerinde çalan çanı da anıt duvar da sergilenecek.

Dokumapark projesi tamamlandı
Başkan Hakan Tütüncü, DokumaPark alanında planladıkları projelerin tamamlandığına vurgu yapmak amacıyla da yapılan anıt duvarda incelemelerde bulundu.DokumaPark alanında planladıkları projeleri tamamladıklarını aktaran Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “DokumaPark, uzun yıllar üzerinde düşünülmüş, emek verilmiş ve hayata geçirilmiş bir projedir. Türkiye’de böyle bir endüstriyel mirası tümüyle sahiplenilmiş, bütün binaları kendi hatıralarıyla yaşatılmış başka bir proje yok. Böyle bir çalışma, Antalya Dokuma Fabrikası’na özgü bir durum oldu. Gönül arzu ederdi ki, biz göreve gelmeden önce yıkılan binalar da var olsalardı. Keşke o binalar yıkılmasaydı. O binalara yetişemedik. Bizden önceki dönemde yıkılan binaların hatıralarının yaşaması anlamında böylesi bir duvar inşa ettik. Bu duvar ile DokumaPark, projesini bitirdiğimizin imzasını da atmış olduk.”
Başkan Tütüncü; “Ressam tabloyu yapar, bitirir ve altına bir imza atar ya, bu anıt duvar da o imza demek. Bu duvar, Dokuma yerleşkesinde planladığımız projelerin bitirildiğinin resmidir. Fabrikanın zamanı bildiren çanını da yaptığımız duvarın alnında muhafaza edeceğiz. Çanı çaldığımızda her şey bitmiş olacak. Yıkılan atölye binasının yerine yaptığımız bu duvar bir anıttır. Bu duvar, DokumaPark projesini bitirdiğimizin anıtıdır. Bir ressamın tablosunun altına imzasını atması gibi. Muhteşem bir tablo yapılmış, bitmiş. Her şey yerli yerinde, hiçbir kusur yok. Ama o imza eksik olursa o tablo tamamlanmış olmaz. Bu anıt olmamış olsaydı bu eser de tamamlanmış olmayacaktı. Bu Dokuma projesinin bitiriliş anıtıdır” sözlerine yer verdi.

Dokuma, şehrin akciğeri
DokumaPark’ta, Antalya Sahaflar Çarşısı, Kadın Emeği Çarşısı, Dr Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi, tren vagonu ile buharlı lokomotif, Minyatür Türkiye Parkı ile şehrin geçmişini anlatan çeşitli kültürel objeler de bulunuyor. ‘DokumaPark’ ismiyle kent parkına dönüştürülen fabrika arazisi, yeşil alanlarıyla da şehir için bir akciğer işlevi görüyor. Koruluk alanın bulunduğu yerleşkede zeytin bahçesi, portakal bahçesi ile botanik bahçe kuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ebru, engelini dans ve okçulukla aştı
YEREL HABERLER Ebru, engelini dans ve okçulukla aştı
Enerji piyasalarına ilişkin beklenti ve önerilerinin ele alındığı Türkiye Enerji Zirvesi başlıyor
YEREL HABERLER Enerji piyasalarına ilişkin beklenti ve önerilerinin ...
Enerji piyasalarına ilişkin beklenti ve önerilerinin ele alındığı Türkiye Enerji Zirvesi başlıyor
YEREL HABERLER Enerji piyasalarına ilişkin beklenti ve önerilerinin ...
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçının ardından
Bülent Korkmaz: "Hak ettiğimiz bir galibiyetti"
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "Hak ettiğimiz bir galibiyetti"
Sergen Yalçın: “Bu kadar çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum”
YEREL HABERLER Sergen Yalçın: “Bu kadar çaresiz kaldığımı ...
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: 2-0
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: 2-0
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - ...
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - ...
Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - ...
Rusya, nar ve biber ithalatını durdurdu
YEREL HABERLER Rusya, nar ve biber ithalatını durdurdu
Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat Festivali'
YEREL HABERLER Patara'da 'Minik Şeflerle Gastronomi Kültür ve Sanat ...
Geri manevra yaparken çocuğunun ölümüne sebep oldu 3 yaşındaki ikiz kardeşlerden biri yaralandı diğeri hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Geri manevra yaparken çocuğunun ölümüne sebep oldu 3 ...
Özel çocuklar 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Özel çocuklar 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde doyasıya ...
Satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi
YEREL HABERLER Satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri ...
Turunç Masa'nın 7'inci yılına pastalı kutlama
YEREL HABERLER Turunç Masa'nın 7'inci yılına pastalı kutlama
Turizmde nitelikli istihdama katkı 18 farklı branşta eğitim verilecek
YEREL HABERLER Turizmde nitelikli istihdama katkı 18 farklı branşta ...
Kıyıdan 17 kiloluk kuzu balığı avladı
YEREL HABERLER Kıyıdan 17 kiloluk kuzu balığı avladı
Büyükşehir'in ücretsiz tuzak desteği sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir'in ücretsiz tuzak desteği sürüyor
Bacağı kırılınca 7'nci kattaki evinde mahsur kalan kadına kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Bacağı kırılınca 7'nci kattaki evinde mahsur kalan ...
Oteller 'akıllanıyor' gelirler artıyor
YEREL HABERLER Oteller 'akıllanıyor' gelirler artıyor
Beslediği kedileri hareketsiz gören kadın hıçkıra hıçkıra ağladı Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendiği ileri sürülen 6 kediden 4'ü telef oldu, can çekişirken bulunan 2 kedi de veterinere götürüldü Kedileri besleyen genç kadın yaşadıklarını, ‘Bu acının tarifi yok’ sözleriyle paylaştı Hilal Oktay Başaslan: "Bir insan evladını kaybettiğinde nasıl acı çekiyorsa, ben de onları kaybettiğimi görünce aynı acıyı çektim"
YEREL HABERLER Beslediği kedileri hareketsiz gören kadın hıçkıra ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.