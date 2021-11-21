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Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor Torosların bin 100 ila bin 800 rakımlarındaki tepelerinden toplayıp, şifa dağıtıyor Türkiye’nin 81 ilinden sipariş alıyor

İHA

Torosların şifalı bitkilerinden 25 çeşit yağ çıkarıyor Torosların bin 100 ila bin 800 rakımlarındaki tepelerinden toplayıp, şifa dağıtıyor Türkiye’nin 81 ilinden sipariş alıyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde 25 yıl önce ilkel yöntemlerle Toros Dağlarından toplamış olduğu kekik otlarından kekik yağı çıkaran bir kişi, bugün ise yaklaşık 25 çeşit bitkiden yağ çıkartarak şifa dağıtıyor. Torosların bin 100 ila bin 800 rakımlarındaki tepelerinden bitkileri toplayarak adeta şifa dağıtan adam, 81 ilden sipariş alarak müşterilerine kargo ile yağlarını ulaştırıyor.
Antalya’nın Akseki ilçesi Alaçeşme Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Güven, 25 yıl öncesinden ilkel yöntemlerle kekik yağı çıkarmaya başladığını anlattı. Orman İşletme Müdürlüğü'nden aldığı izinle Torosların bin 100 ila bin 800 rakımlarındaki tepelerinden birçok hastalıkta yan tedavi aracı olarak kullanılan kekiği toplama işine amatör olarak başladığını anlatan Güven, önceleri kekikleri kurutup sattığını, daha sonra yağ sıkma işlemine geçtiğini söyledi.

“20 yıl ilkel yöntemlerle yağ çıkardım”
25 yıl öncesinden kazan ve imbik sistemi yaptırarak yağ çıkarmaya başladığını belirten Güven, o yılları şöyle anlattı: "Eskiden topladığımız kekikleri bakır kazana doldurup içine su döküyordum. Bu kazan yaklaşık 10 kilo gram kekik yağı alıyordu. Kazanın altını yakarak ısıtıyordum. İçi kekik ve su dolu kazanın üzerine özel yaptırdığım kapağı koyup kazanla kapağın birleştiği yeri çamurla sıvıyordum. Kazan kapağının üzerine devamlı soğuk su akacak şekilde su takviyesi yapıyordum. Kazan kaynayınca içerisi buharla dolar. Buhar soğutulmuş kapağın iç yüzüne değince yoğunlaşır ve damla haline gelir. Damlalar kapağın iç yüzünden aşağı doğru kayar, kapağın iç alt kısmındaki yukarı doğru kıvrılmış bölümde birikir. Damlalardan oluşan damıtılmış su, bu borudan dışarı akar. Aktığı yere kekik yağı ile karışık damıtılmış kekik suyunun birikmesi için cam kavanoz koyardık. Bu arada kazanın altını devamlı yakardık. Kazandaki kekikli suyun kaynama işlemi, damıtma bitinceye kadar devam ederdi. Bu işlem bir kazan kekik için 4 saat kadar sürer. Damlalar halinde cam kavanoza akan kekikli su dinlenmeye bırakılır, dinlenme sonucu kekik ve su birbirinden ayrışır. Artık kekik yağı renkli cam kaplara doldurularak kullanıma hazır hale gelirdi"

"25 çeşit bitkiden yağ çıkarmaya başladım"
20 yıl süre ile ilkel yöntemlerle zor şartlar altında kekik yağı çıkararak geçimini sağladığını ve zaman içerisinde daha gelişmiş yöntemle yaptırdığı kazanlarda bu işi yapmaya devam ettiğini anlatan Güven, "5 yıldan bu yana ise Torosların şifalı bitkilerinden yaklaşık 25 çeşit bitkiden yağ çıkarmaya başladım. Birçok yağı deneme yanılma yöntemi ile çıkardım. Bu yağların her birinin ayrı ayrı şifaları vardır” dedi.

“En fazla kekik yağı satılıyor”
En fazla kekik yağı çıkardığını ve en fazla da satışının kekik yağı satışı olduğunu anlatan Güven, “Yağ çıkarmak oldukça zahmetli ve zor bir iştir. Toroslarda yetişen bitkilerin ayrı bir lezzeti ve şifası vardır. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Bunun için de memnunuz. Yaptığımız yağların içinde en fazla kekik yağı üretiyoruz. Kekik yağının satışı daha çok. İnsanlar kekik yağını daha fazla tüketiyorlar. Korona döneminde kekik yağı satışı oldukça fazla oldu. Diğer yağlardan da satışlarımız oldu fakat en fazla kekik yağı sattık” dedi.

“Toros Dağlarının bitkileri şifalıdır”
Güven konuşmasına şöyle devam etti: "Toros Dağlarında birçok şifalı bitki yetişmektedir. Bu bitkileri doğaya zarar vermeden topluyoruz. Ekonomiye kazandırıyorum. Bu çıkardığım yağların ayrı ayrı bir çok derde şifaları vardır. Örneğin kekik yağından örnek verecek olursam. Kekik yağının üşütmeye, bronşite ve her türlü hastalığa bin bir çeşit derde şifası vardır. Mesela andız yağının ise karın ağrısına, bulantıya faydaları vardır. Biz çocukluğumuzda annelerimiz bizi bu yağlarla yetiştirdi. Badem yağı cilde faydalıdır. Sedir yağı, ardıç yağı ve diğer yağların birçok derde şifaları vardır. Ürettiğim yağlar ise kekik yağı, elma yağı, andız yağı, ardıç yağı, katran sedir yağı, lavanta yağı, mersin yağı, defne yaprak yağı, defne tohum yağı, kantaron yağı, zerdene yağı, çörek otu yağı, melengiç yağı, çam yağı, okaliptüs yağı, biberiye yağı, üzüm çekirdeği yağı, acı badem yağı, tatlı badem yağı, ısırgan otu yağı, keten tohumu yağı, şalba, su nanesi, karanfil yağı, susam yağı gibi 25 çeşit bitkiden yağ çıkarıyorum. Bunların hepsinin ayrı ayrı şifaları vardır. Halkımız bizden alıyor. Vatandaşa hizmet yapıyorum."

“Kazana yüz kilogram bitkiden bir litre yağ çıkar”
Güven, “Kazana yüz kilogram bitki atıyorum. Bitkilerden yüz kilogramdan bir litre yağ çıkarıyorum. Ben bu yağı çıkarırken köylülerden de topladıkları bitkileri satın alıyorum. Yağı çıkarmak için sabahın erken saatlerinde kazanın altını yakarak başlıyorum. 4 saatte yağ çıkmaya başlıyor. Bir 4 saat daha devam ediyor. Yaklaşık 8 saatte işlem tamamlanıyor” ifadelerine yer verdi.

"Türkiye’nin hemen hemen birçok il ve ilçelerine kargo ile siparişleri gönderiyorum."
Bazı bitkilerin yağlarını da soğuk pres yöntemi ile çıkarttığını anlatan Güven, "Menengiç ve çörek otu yağını soğuk pres yöntemi ile çıkartıyorum. Her çıkardığımız yağın ayrı ayrı şifaları vardır. Yağlarını çıkardığımız ürünlerin posalarını kesinlikle atmıyoruz. Posalarını dahi değerlendiriyoruz. Posaları da hayvan yemi olarak satıyoruz. Yağları çıkarmadan bana sipariş verirler. Türkiye’nin 81 ilinden sipariş alıyorum. Onları kargo ile gönderiyorum. Pazarlama sorunum yok" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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