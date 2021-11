Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’nin düzenlediği 10. Uluslararası Antalya Gitar Festivali sona erdi.

Bu yıl 10’uncu yaşını kutlayan ve sanat yönetmenliğini Ahmet Kanneci’nin yaptığı Uluslararası Antalya Gitar Festivali sona erdi. Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği’nin düzenlendiği festivalle Antalyalı müzik severler muhteşem üç gün yaşadı. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde perşembeden cumartesiye her gün saat 20.00’de başlayan konserlere ilgi yoğundu.

Açılış konserinde Fatma Parlakol ve Alper Es, Semih Sarıhan, Çavgın Çınkıt’ın sahne aldığı festivalin ikinci gününde Hande Gökçe ve Sarper Dağtekin sanat severle buluştu. Kapanış konserinde ise festival sahnesinde iki önemli isim vardı. ‘Endülüs Tutkusu’ adını taşıyan konserde Javier Garcia ve Jose Manel Cuenca’nın ikili performansı dinleyicilerinden tam not aldı.

Kapanış konseri öncesi, festival sanat yönetmeni Kanneci, Uluslararası Antalya Gitar Festivali’nin 10’uncu yılına gelmesinde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın desteğinin son derece önemli olduğunu söyledi. Kanneci, “Artık bizim belediyelere sahip çıkmamız gerekiyor. Halkın her kesimine uzanan, çiftçisinden emekçisine yer veren yöneticiler, bu ülkenin, Atatürk Cumhuriyeti’nin geleceğini aydınlatırlar” diye konuştu. Festival sırasında Muratpaşa Belediyesi’nin kültür yayını olarak okuyucusuyla buluşan AntSanat dergisiyle tanıştığını da aktaran Kanneci, “İçine baktığım zaman halkın sesinin gördüm. Belediye başkanın reklamını değil. Bu çok önemliydi. Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal halka, bilime ve sanat önem veren bir isim” şeklinde konuştu.

