Kepez'in sultanları evinde galip

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Kepez Belediyesi Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Bodrum Doğuş'a set vermedi.

Sezona ikinci ligde devam eden Kepez Belediyesi Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Bodrum Doğuş'a set vermeden 3 puanı hanesine yazdırdı. Turgut Özal Spor Salonu’ndaki sahasında, çoğunluğu altyapı voleybolcularından oluşan seyirci desteği alan Kepez Belediyesi, setleri 2516, 2522 ve 2516 skorlarla kazandı.

Sahada mücadele eden A Takımındaki ablalarına aralıksız tezahürat eden altyapı sporcuları, skorda etkili oldu. Ligin 6'ıncı haftası sonunda 2 mağlubiyet ve 4 galibiyet ile 12 puana yükselen Kepez'in sultanları, 28 Kasım'da Antalya Megaspor maçıyla ilk derbi heyecanı yaşayacak. Bu karşılaşma Antalya Spor Salonu'nda saat 15.00'de yapılacak.

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