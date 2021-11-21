Kepez’de motodrag heyecanı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Motosiklet Federasyonunun(TMF), 2021 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 4. Ayak yarışları Kepez Drag Pisti’nde start aldı.

Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde hız tutkunlarının hizmetine kazandırdığı Drag Pisti, Türkiye Motosiklet Federasyonunun(TMF), 2021 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 4. Ayak yarışlarına ev sahipliği yapıyor.

20 Kasım Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarıyla başlayan yarışlar yerini sporcuların hız mücadelesine bıraktı. Hız tutkunlarının tribünleri doldurduğu yarışlarda, yarışmacılar rakiplerinden daha iyi kalkış yaparak, 402 metre uzunluğundaki pisti en kısa sürede bitirmeye çalıştılar. Yarışlara, Türkiye’nin dört bir tarafından sporcular katıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonunun(TMF), 2021 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 1.2.3 Ayak yarışları da Kepez Drag Pistinde yapılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.