Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjde demirleri yerinden söktü Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada sürücü yara almadan kurtuldu

"Türkiye'nin Filistin Davası'nda kilit bir rolü var"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjde bulunan demir direkleri yerinden söktü. Orta refüjün savaş alanına döndüğü kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Mevlana kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 07 ACJ 463 plakalı otomobilin sürücüsü Metin B. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil refüje çıkarak durabildi. Otomobil çarpmanın şiddeti ile refüj üzerinde bulunan demir direkleri yerinden söktü.

Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak, araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.