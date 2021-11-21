Babasının aracının altında kalan ikizler, tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da babasının kullandığı kamyonetin altında kalıp ölen 3 yaşındaki Asaf ile yaralanan ikizi Aras´ın tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldikleri ifade edildi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesi Çalkaya Soğucaksu Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Kaya yönetimindeki 34 DUK 308 plakalı kamyonet, sera içinde geri manevra yaptığı sırada ikizler, Asaf ve Aras Kaya'ya çarptı. Son anda eşi Zeynep Kaya'nın çığlıkları üzerine kamyoneti durduran baba Kaya, kanlar içinde kalan oğullarını önce Aksu Semt Polikliniği'ne, ardından Antalya'daki özel bir hastaneye götürdü. Tedaviye alınan ikizlerden Asaf Kaya, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Babası, Asaf Kaya'nın cansız bedenini sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan aldı. Baba Kaya'yı yakınları teskin etmeye çalıştı.

ARAS'IN DURUMU İYİ

Aksu ilçesinde toprağa verilecek Asaf'ın, Aras'la tek yumurta ikizi olduğu ifade edildi. Çiftin çocukları olmayınca evliliklerinin 5´inci yılında tüp bebek yöntemine başvurdukları ve ikizler Asaf ve Aras´ın dünyaya geldiği bildirildi. Bu arada Aras'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-11-21 12:45:05



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