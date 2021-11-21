3 yaşındaki ikizleri babanın geri manevrası ayırdı Annesinin elinden kurtularak kaçan küçük çocuk, babasının kullandığı kamyonetin altında kaldı

Antalya’da babalarının sürdüğü kamyonet geri manevra yaptığı sırada annelerinin elinden kurtularak araca doğru koşan 3 yaşındaki ikizlerden biri yaşamını yitirirken, diğerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Soğucaksu Mahallesi'ndeki seralarına giden M.K., 34 DUK 308 plakalı kamyonetine binip seradan çıkmak istedi. M.K. geri manevra yaparken ikiz çocukları 3 yaşındaki Asaf ve Aras annelerinin elinden bir anda kurtularak aracın arka kısmına koştu. Çocuklarını görmeyen babanın araçla üzerinden geçtiği iki kardeş yaralandı. Ailesi tarafından hemen Çalkaya Mahallesi'ndeki Aksu Semt Polikliniği'ne getirilen çocuklar, yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. İkizlerden durumu ağır olan Asaf hayatını kaybederken, Aras bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Baba ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Antalya Adli Tıp Kurumu’na gelen Asaf bebeğin cenazesi, aile yakınları tarafından morgdan alındı. Asaf bebeğin Aksu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.



İkizler tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelmiş

Komşuları, özel bir kurumda çalışan baba M.K.'nın bu yıl ek gelir olması için 2 dekarlık sera kiralayarak domates üretimine başladığını belirtti. Çiftin bebeklerinin 5 yıl süren tüp bebek tedavisi sonrası dünyaya geldiği öğrenildi.

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