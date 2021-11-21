Jandarma trafik kazası mağdurlarını unutmadı Ekipler çiçek götürerek acılarına ortak oldu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, kaza sonrası zarar görmüş kazazede ve yakınlarını unutmayarak, onların acılarını paylaştı. Kazazedelere çiçek götüren ekipler, onların dertlerine ortak oldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı jandarma trafik timleri her yıl Kasım ayının üçüncü pazar gününe denk gelen Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü kapsamında Antalya il merkez ve ilçelerinde trafik kazasından kendisi ya da ailesi zarar görmüş insanları ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığınca “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” projesi kapsamında kazaları önlemek amaçlı yoğun çalışmalar yapan Jandarma Trafik Timleri kaza sonrası zarar görmüş kazazede ve yakınlarını unutmayarak, onların acılarını paylaştı. Kazazedelere çiçek götüren, onların dertlerine ortak olan timler, “Bu yolda, iyi günde de, kötü günde de beraberiz” mesajı verdiler.

Trafik Kazası sonrası yaralanan ya da yakınlarını kaybeden kazazedeler ise, trafik kazasında insan faktörünün belirleyici olduğunu, kask takmanın, emniyet kemeri kullanmanın, kurallara uymanın kazalarda acıları azalttığını, biraz dikkatin ve kurallara uymanın kazaları azaltacağı vurgusu yaptılar.

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