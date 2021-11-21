Yunusun tekne ile yarışı görsel şölen oluşturdu

Antalya’da denizde tekneye eşlik eden yunus kameralara yansıdı.

Kumluca ilçesi Adrasan açıklarında bir yunusun tekneye eşlik ettiği anlar tekne sahibi tarafından görüntülendi. Adeta tekne ile yarışan yunus, bir an olsun teknenin yanından ayrılmadı. Tekne ile birlikte bata çıka ilerleyen yunusu gören vatandaşlar ise zaman zaman sevinç çığlıkları attı.

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