Babasının geri manevra yaparken ölümüne sebep olduğu çocuk toprağa verildi Ayakta durmakta zorlanan acılı anneyi yakınları teselli etti

Antalya’da babaları kamyonetle geri manevra yaptığı sırada aracın altında kalarak hayatını kaybeden 3 yaşındaki ikizlerden Asaf Kaya, gözyaşları arasında toprağa verildi. Babanın da katıldığı cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan anne yakınları tarafından teselli edildi.

Aksu ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Soğucaksu Mahallesi'ndeki seralarına giden M.K., 34 DUK 308 plakalı kamyonetine binip seradan çıkmak isterken geri manevra yaptığı sırada ikiz çocukları 3 yaşındaki Asaf ve Aras annelerinin elinden kurtularak aracın arka kısmına koşmuştu. Çocuklarını görmeyen babanın aracının arka kısmıyla çocuklarının üzerinden geçmesi sonucu 2 kardeş yaralanmıştı. Baba tarafından hemen Çalkaya Mahallesi Aksu Semt Polikliniği'ne götürülen çocuklar, buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. İkizlerden durumu ağır olan Asaf hastanede hayatını kaybetmiş, baba ifadesi alınmak üzere karakola götürülmüştü. Asaf bebeğin cenazesi, aile yakınları tarafından morgdan alındı. Asaf bebek, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Serik ilçesi Alacami Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Kaza sonrası ifadesi alınarak serbest bırakılan baba Muhammed K. da cenazeye katılırken, ayakta durmakta zorlanan anne Zeynep K.'yı yakınları teselli etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.