Muratpaşa’nın Sultanları’ndan net galibiyet

Muratpaşa Belediyespor, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 7’nci hafta maçında kendi evinde Çanakkale Belediyesi’ni 30 yendi. Karşılaşmayı eşi Ümran Uysal’la birlikte izleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 30’lık galibiyeti sporcular ve teknik heyetle birlikte sahada kutladı.

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 7’nci hafta maçında kendi evinde, Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda, Çanakkale Belediyesi’yle karşı karşıya geldi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal ve CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz’in kulüp yönetimiyle birlikte izlediği maçtan Muratpaşa’nın Sultanları 30 galip ayrıldı.

Muratpaşa ve Çanakkale arasındaki karşılaşmanın ilk seti nefes kesti. 32 dakika süren ilk setti Muratpaşa’nın Sultanları 25 23 kazandı. Ali Kamberoğlu’nun başantrenörlüğünde ilk maçına çıkan Muratpaşa, ikinci sete iyi bir başlangıç yaptı. İlk dakikalarda farkı açan Muratpaşa, seti 25 10 aldı. Muratpaşa, üçüncü seti de 25 21 kazanarak karşılamadan 30 galip ayrıldı. Muratpaşa’da İrem Özgür ve Nur Sena Kasap maçın yıldızları oldu. Karşılaşmanın sonunda Başkan Uysal, 30’lık galibiyeti sporcular ve teknik heyetle birlikte sahada kutladı.



“İlk set bizim için çok önemliydi”

Takımın başında çıktığı ilk maçta ilk galibiyetini alan Ali Kamberoğlu, “Öncelikle taraftarımıza çok teşekkür ederim. Önemli bir maçtı. Çanakkale de ligin köklü kulüplerinden. İlk set bizim için çok önemliydi. Gerideydik. 22’nci sayılarda onları yakaladık ve biraz daha moral oldu. O set her ki takım için de kırılma setiydi” diye konuştu. Takımda her oyuncunun çok değerli olduğunu ve hepsinden yararlanmaya çalıştıklarını belirten Kamberoğlu, “Çok daha iyi olacağız. Bu galibiyeti Belediye Başkanımıza ve Antalya’ya armağan etmek istiyorum” dedi.

Oyunculardan Ayşe Çürük, zor bir maç olduğunu belirterek “Hak eden kazandı. Kazandığımız için çok mutluyuz” dedi. Damla Nur Aydın ise her maçın çok önemli olduğunu belirterek “Seyircimiz de yanımızdaydı. Herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

