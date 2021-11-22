MATSO'nun hizmet kalitesi tescillendi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) akreditasyon sistemi kapsamında yeniden yapılan denetimleri başarıyla geçerek 5 yıldızlı hizmetini, 5 yıldızlı Oda unvanı ile tescilletti.

MATSO, TOBB akreditasyon sistemi kapsamında yapılan denetimleri başarıyla tamamladı. 2 gün süren denetimde, MATSO’nun verdiği hizmetler, insan kaynakları, akreditasyon sistemiyle ilgili yeterlilik, mali yönetim, planlama, haberleşme ve yayınlar, bilgi iletişim teknolojileri, üye ilişkileri, iletişim ağı, bilgi danışmanlığı ve destek, iş geliştirme, eğitim ve oda faaliyetleri değerlendirildi. Denetimler, Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Genel Sekreter Halil İbrahim Altıparmak ve Kalite Akreditasyon Sorumlusu İbrahim Sami Gümüş’ün katılımı ile gerçekleşti. Denetimler sonunda MATSO’nun akreditasyon sistemine uygun olarak 5 yıldızlı hizmet verdiği yönünde rapor hazırlandı. Akreditasyon belge yenilemesi kararı TOBB Akreditasyon Kurul Sekreterliğine sunuldu.



“Verdiğimiz kaliteli hizmet bir kez daha tescillendi”

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO olarak verdikleri 5 yıldızlı hizmeti “ 5 yıldızlı Oda unvanı” ile bir kez daha tescillediklerini belirterek üyelere kaliteli hizmet vermenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. MATSO olarak Avrupa’daki ticaret ve sanayi odaları ile aynı kalitede hizmet verdiklerini vurgulayan Başkan Güngör, “5 yıldızlı olan Odamız, hizmet kalitesi anlamıyla Londra'daki, Paris'teki, Berlin'deki Oda ve Borsalar, üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, minimum aynı seviyeye hizmet veriyoruz. Üyelerimize daha iyi ve kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerine maksimum düzeyde cevap verecek proje ve faaliyetlerle, hizmet odaklı çalışmalarımıza artan bir ivme ile devam edeceğiz. 5 yıldızlı hizmetimizi 5 yıldızlı oda unvanı ile bir kez daha tescillememizin odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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