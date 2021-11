Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temmuz ayında Türkali2 kuyusunun Rezervuar2 ve Rezervuar3 testlerinin başarıyla tamamlandığını hatırlatarak, “Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Öte yandan, o projede kullanılacak yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi. 2022’nin baharında suyun altına, Karadeniz’in derinliklerine boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız” dedi.

Antalya’da özel bir otelde, Türkiye enerji piyasalarının “En büyük Aile Buluşması” olarak geleneksel bir şekilde tüm sektör paydaşları tarafından beklenti ve önerilerin dile getirildiği Türkiye Enerji Zirvesi’nin 11’incisi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, zirvede açılış konuşması yaptı. Bakan Dönmez, Türkiye’nin ve dünyanın içinden geçtiği Covid19 pandemisi döneminde piyasa aktörleriyle iletişimlerini her zamankinden daha güçlü tuttuklarını ifade etti.

Bakan Dönmez, bazı zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, dünyada enerji fiyatlarının hızla yükseldiğini ve geçen yıldan bu yana petrolün yüzde 105, kömürün yüzde 300, doğal gazın ise yüzde 535 oranında rekorlar kırarak yükseldiğini vurguladı.



“TRT payı ve enerji fonunun faturalardan kaldırılmasıyla vereceğimiz destek yaklaşık 3 milyar lira olacak”

Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarında yaptıkları sübvansiyonlarla (destek) vatandaşlara 127 milyar liralık destek sağladıklarını dile getiren Bakan Dönmez, “Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız faturalardaki TRT payı ve enerji fonunun kaldırıldığını açıkladı. Her iki fonun kaldırılmasıyla birlikte vatandaşımıza vereceğimiz destek yaklaşık 3 milyar lira olacak” dedi.



“Uluslararası kuruluşlara, uluslararası yatırımcılara Türkiye’ye yatırım yapmayın diyecek kadar pervasızlaşan bir güruh var”

Türk milleti için ter dökmelerine rağmen, psikolojik baskılarla çeşitli manipülasyonlarla karalamalarla yalan yanlış istatistiklerle Türkiye’de yatırımcıların üzerine olumsuz bir hava oluşturulmak istendiğini kaydeden Dönmez, “Öyle ki uluslararası kuruluşlara, uluslararası yatırımcılara Türkiye’ye yatırım yapmayın diyecek kadar pervasızlaşan bir güruh var Türkiye’de. Kendi milletini, kendi devletini dışarıya şikâyet edebilecek, burada yatırım yapmayın diyebilecek kadar gözleri ve kalpleri kararmış bir topluluk” diye konuştu.

Enerji sektörü için kara senaryolar yazanların ve yatırımcılar için kara bulutlar estirmeye kalkanların; Türkiye’nin enerjide nereden nereye geldiğini en iyi bilenler olduğunu ifade ederek, “Şimdi 90’ların Türkiye’sine dönüp o dönemdeki enerji kesintilerinden bahsetmeyeceğim. Bunu bu salondakiler zaten bilir. Ancak daha da önemlisi enerjide büyük bir zihniyet değişimi ve dönüşümü yaşandı” dedi.



“2020 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücünü en çok artıran dünyada dokuzuncu, Avrupa’da dördüncü ülke olduk”

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 53 bin megavata ulaştığını hatırlatan Bakan Dönmez, “Bugün kurulu gücümüzün yüzde 53,4’lük kısmı yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. 2020 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücünü en çok artıran dünyada dokuzuncu, Avrupa’da dördüncü ülke olduk. 2020 yılının başından itibaren devreye alınan kurulu gücümüzün tamamına yakını yenilenebilir kaynaklardan oluştu” ifadelerini kullandı.



“2019 ve 2020 yılında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 42’nin üzerinde çıktı ve 2023 hedefimize bugünden ulaşmış olduk”

Bakan Dönmez, 2019 yılında yayımlanan 11. Kalkınma Planı’nda yer alan 2023 yılı için elektrik üretiminde 38,8’lik yenilenebilir kaynaklar payının hedeflendiğini anımsatarak, “Hamd olsun uyguladığımız politikalar sayesinde 2019 ve 2020 yılında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 42’nin üzerinde çıktı ve 2023 hedefimize bugünden ulaşmış olduk. Bundan sonrası artık açık alan. Gidebileceğimiz son noktaya kadar ilerleyeceğiz” diye konuştu.



“İletim sektörümüzde ise 20212023 döneminde 20 milyar liralık bir yatırım yapacağız inşallah”

Elektrik üretim sektörünün ekim ayı itibarıyla yaptığı yatırımın 8,5 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Dönmez, “Dağıtım sektörümüzde 20212025 döneminde ise 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştireceğiz inşallah. İletim sektörümüzde ise 20212023 döneminde 20 milyar liralık bir yatırım yapacağız inşallah” dedi.



“20212025 döneminde doğal gaz dağıtım ve iletimine 56,6 milyar liralık daha yatırım yapacağız”

Doğal gazda yatırımların durmayacağına vurgu yapan Bakan Dönmez, “Doğal gaz dağıtım ve iletim sektörümüz 2020 yılında 5,7 milyar liralık yatırımlarla altyapımızı modernizasyonu, rehabilitasyonunu yaptı bir yandan da mevcut ağlarımızı genişletmeye devam etti. 20212025 döneminde doğal gaz dağıtım ve iletimine 56,6 milyar liralık daha yatırım yapacağız” ifadelerini kullandı.



“2022’nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı vuracağız inşallah”

Karadeniz doğal gazını ele alarak, temmuz ayında Türkali2 kuyusunun Rezervuar2 ve Rezervuar3 testlerinin başarıyla tamamladığını anımsatarak, “Bu hafta da Türkali2 kuyumuzun Rezervuar1 testinde günlük 650 bin metreküp gaz akışına ulaştık. Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamladık. Yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi. 2022’nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı vuracağız inşallah” dedi.



“4. sondaj gemimiz inşallah önümüzdeki yılın bahar aylarında ülkemize doğru demir alacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, dördüncü sondaj gemisinin 7. nesil bir gemi olduğu bilgisini veren Dönmez, “Dünyada sadece 5 tane var ve biri artık bizde. Gemimiz inşallah önümüzdeki yılın bahar aylarında ülkemize doğru demir alacak” değerlendirmesini yaptı.



“Tüketimin dönüşmediği yerde enerji dönüşümü olmaz”

Bakan Dönmez, enerji dönüşümünde Türkiye’nin “mış” gibi yapma lüksü olmadığına dikkati çekerek, “Birçok kişi enerji dönüşümü ile elektrik dönüşümünü karıştırıyor. Enerji dönüşümünde eskisi gibi tüketimler olacak mı? Tüketimin dönüşmediği yerde enerji dönüşümü olmaz. Bakanlık olarak planlarımızı yaptık, temiz enerji devrimini yapabilecek güçteyiz” diye konuştu.



“Cımbız siyaseti yapanlara inat ülkemizin, milletimizin faydasına olacak her şey için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz”

Öncelikle düşük maliyetli yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin yaygınlaşmasının yeşil dönüşümün kilit anahtarlarından olduğunu ifade eden Dönmez, şunları söyledi:

“Türkiye son dönemde inanılmaz bir verimlilik atılımı da yaptı. Enerji verimliliğinden son 3 yılda 1 milyar 117 milyon dolarlık bir tasarruf elde ettik. Bizler her zaman doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Cımbız siyaseti yapanlara inat ülkemizin, milletimizin faydasına olacak her şey için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz.”

Zirve, Bakan Dönmez’in konuşmasının ardından Bakan Özel Oturumu ile devam etti.



Türkiye Enerji Zirvesi’ne ilişkin

Antalya’da Türkiye enerji piyasalarının “En Büyük Aile Buluşması” olarak geleneksel bir şekilde tüm sektör paydaşları tarafından beklenti ve önerilerin dile getirildiği Türkiye Enerji Zirvesi’nin 11’incisi gerçekleştiriliyor. “Enerjinin Kalbi Antalya’da Atıyor” teması ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bünyesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) destekleriyle düzenlenen zirvede, üç gün boyunca Türkiye ve küresel enerji sektöründeki son gelişme ve trendler ele alınması hedefleniyor.

Yeşil mutabakatın etkileri, enerji yatırım finansmanı, elektrik ve doğal gaz piyasaları, elektrikli araçlar, yenilebilir enerji yatırımları, akaryakıt ve LPG piyasaları, pandemi ve küresel ekonomik gelişmelerin emtia piyasalarına etkileri, Akdeniz enerji piyasaları, karbon piyasaları, elektrik depolama ve dijitalleşme başta olmak üzere sektörü yakından ilgilendiren konu başlıkları sektör temsilcileri ve uzmanlar tarafından tüm yönleriyle masaya yatırılarak sektörün beklentileri karar alıcılarla paylaşılıyor.

Zirvede, Türkiye elektrik piyasasında üretim, ticaret ve dağıtımının ele alınacağı ve Türkiye akaryakıt, LPG ve doğalgaz piyasalarının konuşulacağı Türkiye Enerji Zirvesi, küresel salgının ardından ilk kez enerji alanında kamu ve özel sektörün temsilcileri bir araya geliyor.

Zirveye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler, EPDK Petrol Piyasası Dairesi Enerji Uzmanı Rauf Fırat Yaşar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdür Vekili Öztürk Selvitop, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) LPG Meclisi Başkanı Gökhan Tezel katılıyor.

