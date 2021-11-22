Likya Yolu'nda kaybolup mahsur kalan 2 arkadaşı, jandarma kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Likya Yolu'nda kaybolup mahsur kalan 2 arkadaşı, jandarma kurtardı

DHA

Likya Yolu'nda kaybolup mahsur kalan 2 arkadaşı, jandarma kurtardı


Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Likya Yolu'nda rotalarını kaybedip, sarp ve kayalık alanda mahsur kalan Sena Feyza Güzel (22) ile arkadaşı Seyit Tutkuncan Bozkurt (27), 6 saat sonra jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Likya Yolu'nda yürürken rotalarını kaybeden arkadaşlar Sena Feyza Güzel ile Seyit Tutkuncan Bozkurt, dün saat 15.00 sıralarında, Beldibi Mahallesi Gökkaya mevkisinde sarp ve kayalık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı timleri, arama çalışması başlattı. Ekiplerin 6 saatlik arama-kurtarma çalışması sonrası 2 arkadaşa ulaşıldı. Alanın sarp ve kayalık olmasından dolayı JAK ekipleri, Güzel ve Bozkurt'u, dağcılık ekipmanıyla bulundukları yerden indirdi. 2 arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2021-11-22 11:09:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosiklet ile araç çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile araç çarpıştı: 1 yaralı
Muz hırsızı evinde çaldığı ürünlerle yakalandı Polis, sabıkalı hırsızı eliyle koymuş gibi bulup muzları ele geçirdi
YEREL HABERLER Muz hırsızı evinde çaldığı ürünlerle yakalandı Polis, ...
Arpa, nohut ve susamın olumsuz genleri mutasyonla yok edildi
YEREL HABERLER Arpa, nohut ve susamın olumsuz genleri mutasyonla yok ...
Noter binasına kırmızı boyalı saldırı Noter binasının girişini kırmızıya boyayıp kaçtılar
YEREL HABERLER Noter binasına kırmızı boyalı saldırı Noter binasının ...
Bakan Dönmez: “(Karadeniz’de keşfedilen gaz) 2022’nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı vuracağız” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “TRT payı ve enerji fonunun faturalardan kaldırılmasıyla vereceğimiz destek yaklaşık 3 milyar lira olacak” “Uluslararası kuruluşlara, uluslararası yatırımcılara Türkiye’ye yatırım yapmayın diyecek kadar pervasızlaşan bir güruh var” “2020 yılında yenilenebilir enerji kurulu gücünü en çok artıran dünyada dokuzuncu, Avrupa’da dördüncü ülke olduk” “2019 ve 2020 yılında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 42’nin üzerinde çıktı ve 2023 hedefimize bugünden ulaşmış olduk” “İletim sektörümüzde ise 2021-2023 döneminde 20 milyar liralık bir yatırım yapacağız inşallah” “2021-2025 döneminde doğal gaz dağıtım ve iletimine 56,6 milyar liralık daha yatırım yapacağız” “2022’nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı vuracağız inşallah” “4. sondaj gemimiz inşallah önümüzdeki yılın bahar aylarında ülkemize doğru demir alacak” “Tüketimin dönüşmediği yerde enerji dönüşümü olmaz” “Cımbız siyaseti yapanlara inat ülkemizin, milletimizin faydasına olacak her şey için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “(Karadeniz’de keşfedilen gaz) 2022’nin ...
Alkollü sürücünün çarptığı 2 bisikletli öldü
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün çarptığı 2 bisikletli öldü
Bakan Dönmez: "Bizler her zaman doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Cımbız siyaseti yapanlara inat ülkemizin, milletimizin faydasına olacak her şey için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz."
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: "Bizler her zaman doğru bildiğimiz ...
Bakan Dönmez: "Türkiye son dönemde inanılmaz bir verimlilik atılımı yaptı. Enerji verimliliğinden son 3 yılda 1 milyar 117 milyon dolarlık bir tasarruf elde ettik."
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: "Türkiye son dönemde inanılmaz bir ...
Bakan Dönmez: "Kış saat uygulamasına başladığımız 2016 yılından bugüne kadar elde ettiğimiz toplam tasarruf 6,82 milyar kilovatsaat elektrik oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira oldu. 26 Mart 2019’da Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirilen oylama ile AB’de mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisi kabul edildi."
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: "Kış saat uygulamasına başladığımız ...
Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün mühendislik çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Öte yandan o projede kullanılacak yüksek nitelikli boruların siparişlerini verdik. Alanında uzman, yetkinliği üst seviyede olan bir şirketle birlikte yürüteceğiz bu işi. 2022’nin baharında suyun altına, Karadeniz’in derinliklerine boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız inşallah."
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: "Sakarya Gaz Sahasına ilişkin bütün ...
(Özel haber) TTF Başkanı Cengiz Durmuş: “2024 Olimpiyatları’na gidecek sporcuları seçmeye başlıyoruz”
YEREL HABERLER (Özel haber) TTF Başkanı Cengiz Durmuş: “2024 ...
Bakan Dönmez: "2021-2025 döneminde doğal gaz dağıtım ve iletimine 56,6 milyar lira daha yatırım yapacağız."
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: "2021-2025 döneminde doğal gaz dağıtım ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 döneminde ise 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uyguladığımız politikalar sayesinde 2019 ve 2020 yılında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı yüzde 42’nin üzerinde çıktı ve 2023 hedefimize bugünden ulaşmış olduk."
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uluslararası kuruluşlara, uluslararası yatırımcılara Türkiye’ye yatırım yapmayın diyecek kadar pervasızlaşan bir güruh var Türkiye’de. Kendi milletini, kendi devletini dışarıya şikâyet edebilecek, burada yatırım yapmayın diyebilecek kadar gözleri ve kalpleri kararmış bir topluluk maalesef."
YEREL HABERLER Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: ...
MATSO'nun hizmet kalitesi tescillendi
YEREL HABERLER MATSO'nun hizmet kalitesi tescillendi
Arıcılık sektöründe sosyal sorumluluk projelerine hız verildi
YEREL HABERLER Arıcılık sektöründe sosyal sorumluluk projelerine hız ...
Likya yürüyüşünde rotasını kaybederek sarp kayalıkta mahsur kalan gençler kurtarıldı
YEREL HABERLER Likya yürüyüşünde rotasını kaybederek sarp kayalıkta ...
Kepez’de kadın sporlarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kepez’de kadın sporlarına yoğun ilgi
Antalya’da bir siyasetçiye ait kişisel verileri sorgulayıp paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı
YEREL HABERLER Antalya’da bir siyasetçiye ait kişisel verileri ...
Antalya'da iki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı: 2 ölü Önünde yan yana giden bisikletlilere çarpıp sürükledi, korkudan aracını bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Antalya'da iki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle ...
FETÖ’nün metruk yurdu madde bağımlılarının meskeni haline geldi Antalya’da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan yurdu madde bağımlıları kullanıyor
YEREL HABERLER FETÖ’nün metruk yurdu madde bağımlılarının meskeni ...
Bakan Ersoy: Türkiye, dünyanın düğün evi konumunda
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Türkiye, dünyanın düğün evi konumunda
Bakan Ersoy: “Türkiye dünyanın düğün evi konumunda” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Antalya’da konuştu “Ülkemizde her yıl yaklaşık 25 Hint düğünü gerçekleşiyor” “Ülkemiz, uluslararası MICE sektörünün lider ülkelerinden biri konumundadır” “Türkiye turizminin sürekli gelişen ve güncellenen dijital kapısıdır”
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: “Türkiye dünyanın düğün evi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.