Kepez Belediyespor liderliğe yükseldi

BAL Ligi'nde mücadele eden Kepez Belediyespor, grubunun lideri Denizli Bağbaşı Zeytinköyspor’u 30 yenerek zirveye yerleşti.
Lige yükselme hedefiyle sezona başlayan Kepez Belediyespor, Denizli Bağbaşı Zeytinköyspor’u 30 yenerek maç fazlasıyla grup birinciliğine yükseldi. Bölgesel Amatör Lig (BAL ) 4. Bölge 3'üncü Grup takımlarından Denizli Bağbaşı Zeytinköyspor’u deplasmanda geçen Kepez Belediyespor, 10 puana ulaştı. Karşılaşmadan net skor ile dönen Kepezliler, büyük bir mutluluk yaşadı. Dördüncü hafta maçıyla zirveye yerleşen öğrencilerini tebrik eden Teknik Direktör Şakir Filiz, her karşılaşmayı tek tek değerlendirerek hedeflerine doğru yol almaya devam edeceklerini söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.